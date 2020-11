Golden Force, un jeu de plateforme explosif bientôt disponible sur PC et consoles

Les versions physiques de Golden Force

L'édition Standard

L'édition Limitée

L'édition Mercenaire

À la recherche des citées d'or pour vous enrichir, vous êtes toujours en quête d'argent et d'aventure ? L'heure est ainsi venue pour vous de découvrir un tout nouveau jeu développé parIl s'agit de, qui semble également donner son nom à l'épopée qui vous attend puisque vous incarnez des mercenaires prêts à tout pour se remplir les poches. Le terme est même faible au vu de la difficulté qui vous attend. Pas moins deseront disponibles pour arpenter un monde peuplé de monstres maléfiques à la recherche duqu'il vous faudra occire.Vous pensez que cette chasse est aussi sympathique que suicidaire ?Un ami peut vous épauler aisément grâce au modedisponible dès sa sortie.Le jeu proposequ'il faudra parcourir et découvrir, si vous le souhaitez, tous les trésors et secrets qu'ils renferment. De nombreux mouvements et attaques viendront compléter l'arsenal de vos antihéros qui sont. Vous pourrez les équiper de nouveaux accessoires qui vous aideront à aller au bout de votre quête en combattanten tout genre.Cette fabuleuse épopée n'est, pour le moment,, mais il vous reste assez de temps pour choisir la version qui vous y intégrera.Il s'agit d'une édition physique très classique et disponible sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.Obtenir le jeu ne vous suffit pas, entrez plus en profondeur dans le monde de Golden Force à l'aide d'une édition proposant un. Le jeu est ainsi conditionné dans une boîte métallique avec une belle illustration en couverture. Seulement disponibles sur Nintendo Switch et PS4 à hauteur de 2 000 copies chacune.Adaptée pour les amateurs de collections collectors et surtout, produit ensur Nintendo Switch et PS4 dont l'éditeur,, a l'exclusivité. Le nec plus ultra des formats puisqu'il dispose d'un ensemble impressionnant d'objets collector directement tirés de l'univers du jeu.