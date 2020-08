GhostWire: Tokyo vous permettra de caresser des chiens

You can pet the dog in Ghostwire: Tokyo pic.twitter.com/pF36vUcYNB — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) August 7, 2020

À l'occasion de la QuakeCon 2020,a pris la parole au sujet de GhostWire: Tokyo , développé par le studio Tango Gameworks, dont il est producteur exécutif. Alors qu'il remercie dans un premier temps les nombreux retours positifs suite à la publication d'une séquence de gameplay mi-juin , Shinji Mikama indique que l'objectif du studio est de rendre le jeu encore plus unique qu'il ne l'est déjà.C'est dans ce sens qu'il a teasé une « incroyable annonce » à propos deSi cette annonce fera sourire bon nombre de futurs joueurs, certains en revanche seront heureux de pouvoir effectuer une telle action. Qui plus est, cette information permet également de faire parler de. Pour preuve, un compte Twitter recense tous les jeux dans lesquels il est possible de caresser un chien, ce dernier étant suivi par plus de 430 000 utilisateurs. L'annonce de cette fonctionnalité dans GhostWire: Tokyo semble avoir conquis les joueurs.Pour rappel,