GhostWire Tokyo : Tango Gameworks pourrait développer un DLC « si l'occasion se présente »

Le lancement officiel de GhostWire Tokyo est imminent. En effet, le soft de Tango Gameworks doit arriver prochainement, puisque sa date de sortie est fixée au 25 mars. Et si les joueurs et les joueuses n'ont pas encore posé leurs mains dessus, les développeurs s'interrogent déjà sur leur avenir et sur celui du titre. Une question leur est, d'ailleurs, souvent revenue aux oreilles :Dans une récente interview accordée au site Wccftech , le producteur du jeu, Masato Kimura, a répondu à cette question : « Nous venons tout juste de terminer le jeu [...] après nous être reposés, il est probable que nous commencerons à penser à quelque chose de cool. S'il y a une opportunité de créer un contenu téléchargeable, c'est quelque chose auquel nous voudrons probablement réfléchir. En tant que développeurs, nous voulons toujours continuer à améliorer notre travail, donc le DLC est toujours quelque chose que nous voulons faire, mais cela dépend vraiment du succès du titre et de la façon dont la communauté réagit à la sortie de GhostWire Tokyo [...] ».Vous l'aurez compris,. En revanche, ils préfèrent attendre et savoir si le jeu de base profitera d'une bonne réception et comblera les attentes des joueurs et des joueuses. Ainsi, il faudra attendre une nouvelle communication de leur part, et ce après la sortie du soft, pour savoir si oui ou non GhostWire Tokyo aura le droit à des extensions.