GhostWire: Tokyo : Sony dévoile sa fenêtre de sortie lors du CES 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il semblerait quedéveloppé paret édité par nul autre queL'événement du CES 2021 a été l'occasion pour le constructeur Sony de dévoiler sa fenêtre de parution, affichant ainsi le mois d'octobre de cette année. La vidéo de présentation a été archivée par CNET sur YouTube , et bien que l'annonce fût très brève, elle pourrait très bien s'avérer puisqu'elle a été faite par Sony en personne. Ainsi, vous pouvez voir cette information à 10 minutes et 39 secondes.Cependant, si l'annonce a été faite par, mais il ne serait pas étonnant de voirpuisque The Evil Within et The Evil Within 2 avaient eux aussi bénéficié d'une parution en octobre. Le studio attend probablement de fixer une date plus précise, et de pouvoir la tenir, avant de nous en dire davantage.Pour rappel,, et celui-ci avait remarquablement été bien reçu de la part des joueurs, tant pour son côté effrayant que pour son côté très mystérieux. Néanmoins,, et si c'estqui détient sa date de sortie, c'est simplement que celui-ci a été présenté comme une exclusivité temporaire sur PS5 et PC Quoi qu'il en soit, nous allons devoir attendre la confirmation de la part de Bethesda afin de