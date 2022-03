GhostWire: Tokyo : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer GhostWire: Tokyo ?

Quête principale → Environ 15 heures.

→ Environ 15 heures. Quête principale et quelques secondaires → Au moins 20 heures.

→ Au moins 20 heures. Terminer le jeu → Environ 30 heures, au total.

Avec la sortie de GhostWire: Tokyo, la nouvelle production de Tango Gameworks, nous plongeant dans la capitale nippone, de nombreux joueurs vont tenter l'expérience, d'autant que celle-ci s'annonce spéciale. GhostWire: Tokyo mélange en effet l'horreur et le surnaturel, puisque les habitants de la ville disparaissent subitement et sans raison apparente. Ainsi, comme souvent lorsqu'un jeu de cette ampleur arrive, de nombreux joueurs se demandant combien d'heures pour terminer GhostWire: Tokyo. Chaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas de GhostWire: Tokyo, l'aventure, comportant aussi bien des missions principales que des quêtes annexes, ne devrait pas être très très longue. Pour autant, l'exploration est également de rigueur, ce qui pourrait ajouter quelques heures supplémentaires. Vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de la durée de vie de GhostWire: Tokyo, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque recoin ou, contrairement, rusher la quête principale. D'ailleurs, cela correspond assez bien à ce qu'avaient annoncé le directeur, Kenji Kimura, et le producteur, Masato Kimura, quant à la durée de vie globale de leur titre, quelques semaines avant sa sortie.