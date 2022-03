GhostWire: Tokyo proposera plusieurs paramètres graphiques sur PS5

Mode Qualité : Un rendu de haute qualité avec le Ray-Tracing activé. 30 FPS.

: Un rendu de haute qualité avec le Ray-Tracing activé. 30 FPS. Mode Perfomance : Mode priorisant une fréquence d'images élevée. Limite à 60 FPS.

: Mode priorisant une fréquence d'images élevée. Limite à 60 FPS. Mode High Framerate Quality : Caractéristiques du mode Qualité et possibilité d'avoir 40 à 50 FPS.

: Caractéristiques du mode Qualité et possibilité d'avoir 40 à 50 FPS. Mode High Framerate Performance : Caractéristiques du mode Performance et possibilité de dépasser la limite des 60 FPS.

: Caractéristiques du mode Performance et possibilité de dépasser la limite des 60 FPS. Mode High Framerate Quality (avec V-Sync) : Caractéristiques du mode High Framerate Qualité et V-Sync.

: Caractéristiques du mode High Framerate Qualité et V-Sync. Mode High Framerate Performance (avec V-Sync) : Caractéristiques du mode High Framerate Performance et V-Sync.

PC

Édition Standard → 43,69 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 56,89 € au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le compte à rebours est lancé : GhostWire: Tokyo n'arrive plus que dans quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes. En effet,. Si hier, lundi 14 mars, nous en apprenions plus quant au genre, au monde et à la durée de vie du soft, aujourd'hui , ce sont de nouvelles informations qui ont récemment été données aux joueurs et aux joueuses.Comme pour beaucoup de titres, depuis, notamment, l'arrivée des dernières consoles PlayStation et Xbox (mais pas seulement),. Ainsi, chacun pourra moduler ces paramètres à sa guise et selon ces propositions :Une diversité de paramètres qui ravira très probablement les joueurs et les joueuses et comblera leurs attentes. les configurations requises sont connues ). Vous pouvez vous le procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :