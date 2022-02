GhostWire: Tokyo : La date de sortie annoncée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lors du dernier Showcase de PlayStation, diffusé le jeudi 3 février dans la soirée, les joueurs ont pu en découvrir un peu plus concernant. Ainsi, ils ont pu profiter d'une toute nouvelle vidéo incluant des séquences de gameplay ainsi que des cinématiques. Mais ce qu'il faut retenir,Il y a quelques jours, une rumeur circulait concernant GhostWire: Tokyo . En effet, la page dédiée au jeu sur le PlayStation Store, sortie trop tôt, laissait envisager une sortie pour le 24 ou 25 mars, dépendant de l'heure exacte de lancement. Puis, elle fut très vite supprimée, car l'annonce de la part des développeurs et de l'éditeur n'avait pas encore été faite. Or, c'est désormais officiel :Jeu d'action-aventure à la première personne, le titre invite les joueurs dans un Tokyo vidé de toute sa population et habité par des esprits malfaisants venus d'un autre monde, les Visiteurs. Devant faire la lumière sur cette affaire de disparition massive, événement conduit par un homme masqué des plus mystérieux, ils devront ainsi maîtriser des pouvoirs magiques et affronter des créatures, inspirés par ceux du folklore et des contes japonais. Le soft embarquera également des quêtes secondaires et plusieurs activités que chacun pourra découvrir à sa guise.