GhostWire: Tokyo : Une date de sortie fuite sur le PlayStation Store

Tiens, le PS Store indique maintenant une date pour #GhostwireTokyo, ce dernier est prévu pour le 25 mars 2022 !



Un début d'année bien chargé sur PlayStation ! pic.twitter.com/mzQr8wPCZN — SoSnake (@SoSnake13) January 20, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé pour la toute première fois à l'E3 2019,a su intriguer la communauté des joueurs. Développé par les créateurs de la licence The Evil Within, soit Tango Gameworks, GhostWire: Tokyo a été victime d'un premier report : s'il devait sortir au cours de l'année 2021, il fut repoussé à 2022 et plus précisément au printemps.Effectivement, la page du jeu est apparue soudainement et rapidement sur le PlayStation Store. Évidemment, des utilisateurs ont eu le temps de faire une capture d'écran de celle-ci, avant qu'elle ne soit retirée et modifiée.(cela dépend essentiellement de l'heure exacte de lancement). Néanmoins, pour le moment, ni Tango Gameworks ni Bethesda Softworks n'ont communiqué officiellement à ce sujet.Bien que Microsoft ait racheté Bethesda Softworks, il y a de cela plusieurs mois maintenant, la firme américaine se doit d'honorer certains engagements signés au préalable, dont la sortie de certains titres en exclusivité sur PS4 et/ou PS5, comme ce fut le cas notamment pour. Une version Xbox Series arrivant à une date ultérieure n'est pas à exclure, pour autant.