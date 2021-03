Ghost of Tsushima va être adapté en film

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Ces derniers temps, nous avons vu plusieurs grosses, que ce soit sur petit ou grand écran. Aprèsou encore, voici queCette nouvelle adaptation reprendra l'intrigue du jeu, et si le choix du réalisateur s'est porté sur(John Wick), c'est parce qu'il semblerait que, et les années d'expérience du réalisateur n'ont fait que renforcer le choix du studio.Selon lui,, notamment les phases de combat qui, selon les dires du studio, devraient parfaitement démontrer les tensions ressenties par le protagoniste Jin.Cependant, malgré cette annonce réjouissante, nous n'avons malheureusement pas encore d'image et encore moins de fenêtre de lancement, mais nous devrions avoir plus d'informations dans les mois à venir. Pour finir, nous apprenons également que, ce qui est une très belle performance pour une exclusivité.Pour rappel, Ghost of Tsushima est disponible sur PS4 et PS5, et pourrait prochainement arriver sur PC