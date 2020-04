Ghost of Tsushima partage de nouvelles informations

À quelques mois de la sortie de Ghost of Tsushima, de nouvelles informations ont été partagées par l'intermédiaire de l’Official PlayStation Magazine.

Nouvelles informations pour Ghost of Tsushima

Prévu pour sortir au début de l'été 2020, à moins que le Coronavirus oblige les développeurs à le reporter,possède encore de nombreux mystères. De nouveaux détails ont cependant été partagés dans le dernier numéro de l'Official PlayStation Magazine (via Reddit ), dans le but de lever le voile sur certains points.Ces détails inédits portent sur de nombreuses choses, et raviront sans aucun doute celles et ceux attendantavec impatience.Comme nous le savions plus ou moins, les événements sont basés sur l’invasion mongole qui a frappé l’île de Tsushima lors du XIIIe siècle. Néanmoins, Sucker Punch, en charge de son développement, assure quePour ce qui est de la carte, nous apprenons qu'a. Le joueur devra apprendre à connaître la carte de lui-même et retenir les endroits importants. Autre élément qui n'est pas à négliger,. Ainsi, en fonction de vos décisions, certains personnages pourraient ne plus vous apprécier, ou au contraire, des alliances pourraient se créer.Notre personnage, le héros du jeu,, pourra bénéficier de divers accessoires, à l'instar d'un grappin, des bombes collantes ou des flèches de feu, pour l'aider dans ses combats. Qui plus est, lorsqu'il faudra attaquer une base ou un groupe d'ennemis,Finalement, le studio précise que les trois axes principaux sont « la boue, le sang et l'acier », promettant moult combats. De nouvelles informations à propos de Ghost of Tsushima devraient être partagées d'ici sa sortie en exclusivité sur PlayStation 4, le 26 juin prochain.