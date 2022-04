Ghost of Tsushima ne recevra plus de mises à jour

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Sorti au cours de l'été 2020, Ghost of Tsushima a conquis le cœur de nombreuses joueuses et de nombreux joueurs. À tel point que le titre de Sucker Punch Productions a été sacré Choix des joueurs lors des Game Awards 2020 et a également remporté le prix de la meilleure direction artistique.L'année dernière, le studio de développement a sorti un DLC pour Ghost of Tsushima. Il s'agit de l'Île d'Ikki, permettant à tous de découvrir un nouveau pan scénaristique, aux côtés de Jin Sakai. Depuis, la communauté s'attend à voir débarquer une nouvelle extension sur le soft. Malheureusement, cela n'arrivera pas.En effet, récemment,. C'est dans le dernier patch notes , concernant la mise à jour 2.18, partagé sur le PS Blog, que nous apprenons la nouvelle. Les développeurs écrivent : « Bien que nous ne travaillons pas activement sur des correctifs supplémentaires pour le moment, nous continuerons à surveiller les commentaires sur le Reddit Gotlegends [...] Nous voulons dire un immense MERCI à toute la communauté pour l'incroyable soutien et les commentaires que nous avons reçus depuis le lancement [...] ».Le studio est peut-être, déjà, en train de travailler sur le développement de Ghost of Tsushima 2. Affaire à suivre, à ce sujet.Pour rappel,est disponible sur PlayStation depuis juillet 2020. Il pourrait toutefois arriver sur PC .