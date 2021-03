Ghost of Tsushima : Les développeurs ont travaillé durant six années pour le perfectionner

La réponse est facile et c'est le combat. Le système de combat est quelque chose sur lequel l'équipe qui y a travaillé - la poignée de programmeurs, de concepteurs et d'animateurs - a travaillé sans relâche pendant six ans et en a construit de multiples versions avec de multiples approches.

Bien que l'environnement soit l'un des éléments centraux de Ghost of Tsushima, les combats ont également une place très importante dans le titre féodal., cofondateur de, a en effet déclaré selon un rapport d'IGN , queprésent dansCe dernier a été interrogé lors d'un entretien virtuel durantconcernantSelon ses dires, les combats n'ont pas été évidents à mettre au point.Le cofondateur explique par la suite qu'il s'agissait d'un « chemin long et difficile », et que les équipes devaient sans cesse tester les combats dans toutes les situations possiblesPour rappel, Ghost of Tsushima est disponible sur PS4 et PS5, et pourrait prochainement arriver sur PC