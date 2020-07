Ghost of Tsushima : La mise à jour 1.05 ajoute un nouveau mode de difficulté

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Succès total pour Sucker Punch et Sony,, avec pas moins de 2,4 millions d'exemplaires écoulés lors des trois premiers jours de commercialisation. Même s'il a été un succès critique, certains joueurs se sont plaints d'une difficulté parfois sporadique, chose entendue par les développeurs, puisqu'un nouveau mode de difficulté, appelé Létal, a été implanté.Dans celui-ci, les armes des ennemis et le katana de Jin infligeront plus de dégâts, les ennemis seront plus agressifs et vous aurez moins de temps de contrer l'adversaire ou d'esquiver ses attaques. Une chose qui devrait ajouter une légère difficulté, sans toutefois rendre le mode plus compétitif dans la difficulté, ce que cherchent certains joueurs.En outre, de nouvelles options d’accessibilité ont été ajoutées, en plus de la possibilité d'augmenter la taille des textes et la correction de nombreux problèmes. Vous pouvez retrouver le patch notes pour tous les détails sur le site officiel