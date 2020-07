Annoncé lors de la PGW 2017, développé par Sucker Punch et édité par Sony, Ghost of Tsushima n'a laissé percevoir que très peu de gameplay en l'espace de 3 ans. À quelques jours de sa sortie, nous avons eu l'occasion de poser les mains dessus et découvrir l'histoire de Jin Sakaï. Mais qu'en est-il vraiment ?

Il est avant tout important de noter que l'histoire deest tirée d'un fait réel datant des années 1200 en plein Japon féodal. Les développeurs ont toutefois notifié qu'ils se permettraient. L'histoire commence surlors de la bataille de. Les envahisseurs mongols débarquent sur la plage pour essayer de prendre le contrôle de l'île. C'est d'ailleurs à ce point que commence le récit de vos aventures puisque vous incarnerez, un samouraï prêt à tout pour défendre ses terres. Lessont cependant bien trop nombreux et vous finissez par perdre la bataille, laissant libre cours aux Mongols de débuterBien que tous les samouraïs semblent avoir péri lors de la bataille, vous vous réveillez seul et soigné non loin d'un village déjà mispar l'envahisseur. Partez à l'aventure en quête d'alliés et de forces dans le but de réinstaurer la paix au sein de l'île.vous entraîne au cœur de l'île de Tsushima pour tenter de repousser les Mongols. Guidé par le, un code d'honneur samouraï, Jin se verra rapidement confronté à ses démons intérieurs. Là où les samouraïs combattent avec, vous apprendrez à vos dépens que des sacrifices sont nécessaires pour sauver votre île. La question étant,Lors de vos explorations, le vent jouera un rôle important pour vous guider. Activable, et selon les compétences dont vous faites preuve, il sera possible de le diriger vers un objectif en particulier. Bien qu'il soit important, il ne s'agit pas pour autant du seul guide de votre île. En effet,ont leur importance et sont souvent le reflet de laLe point fort d'un monde ouvert est bien souvent sa biodiversité ainsi que son rendu global.étant tiré de faits historiques, il se devait de suivre un cheminement réel et d'époque. Nous entrons donc dans un univers japonais millimétré. L'ambiance d'époque estdans le décor et propose un environnement coloré diversifié et adapté. Pour accroître ce sentiment, votre personnage a desavec certains éléments l'entourant comme toucher les fleurs lorsque vous passez dans un champ à dos de cheval ou lancer une feuille pour connaitreNul besoin de connaître, légendes et habitudes japonaises pour apprécier à sa juste valeur l'univers de. Cependant, les fans ne manqueront pas de noter la multitude de références dont il fait preuve.sont ainsi les atouts les plus forts de ce titre à condition d'être sensibles à la faune et flore locale, une escapade entre monts et rivières qui ne manquera pas de vous plaire. Les missions, quant à elles, sont sous forme de récit et vous permettront même parfois d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et les croyances afin d'obtenir un voyage aussi éducatif qu’interactif.L'un des points qui nous a le plus étonné lorsque nous arpentionsest la quantité d’interactions possibles. Le jeu semble ne jamais vouloir vous laisser rejoindre une destination sans créer des événements aléatoires autour de vous. De ce fait, et au fur et à mesure de votre progression, des'offriront à vous ainsi que des quêtes annexes qui mènent bien souvent dans une zone éloignée de la quête suivie.et prêt à répondre à l'appel.ne s’arrête toutefois pas là et propose de faire évoluer Jin selon des points d'intérêts. La découverte n'est donc pas un simple plaisir, mais se transforme aussi en chasse à l'amélioration. Ces points d'intérêts ont très souvent des connotations très ancrées dans laet surtout samouraï. C'est ainsi que l'on se retrouve à la recherche de bains chaudspour augmenter sa vitalité ou de supports de bambou afinQuels que soient les choix opérés lors de l'évolution dansune liberté totale s'offre à vous. Suivre la quête principale, améliorer sa réputation et son équipement ou simplement, faites vos propres choix. Il en va de même pour laainsi que son style de combat.Il existe différents types de personnalisation concernant la tenue et les équipements de Jin. Il est possible des'équiper d'un masque et même de changer l'apparence de. La méthode la plus simple reste de demander, disponibles dans les grands villages, qui s'occuperont d'améliorer vos équipements enque vous aurez trouvées sur la route.La deuxième partie, plus intéressante, est celle concernant la recherche d'équipements spéciaux allant même jusqu'à être. C'est de cette façon que de nouvelles quêtes font leurs apparitions dans le but de corser la difficulté et vousà ces objets tant convoités.Cela étant, seules les armures proposent des statistiques différentes pour Jin. En effet, le reste des équipements est. C'est un point positif pour ceux qui, comme nous, apprécient pouvoir changer l’apparence de votre personnage assez facilement. Fini de rechercher leou la coiffe adaptée à la situation, seule l'armure compte et peut se changer à tout moment et même en combat. Il existe aussi une certaine logique entre les caractéristiques et l'apparat de votre armure. Bien qu'elles ne modifient pas l'encombrement ouil faudra adapter l'armure à la situation.Il s'agit du deuxième équipement capable de modifier les caractéristiques de Jin. Bien que ces dernières ne soient nullement représentées sur votre personnage, elles n'en restent pas moins utiles et diversifiées., « Majeur » et « Mineur », leur utilisation ne dépendra que de vous.Plus communément appelé le code d’honneur des samouraïs, ledes règles aussi claires que drastiques quant à la façon dont doit se comporter un samouraï. L'honneur prenant une part importante de ce code, la raison et vos traditions voudraient vous voir combattre à la loyale et face à. Cependant, la situation dans laquelle est plongéeva entraîner Jin à faire le point sur ses priorités et la façon d'atteindre ses objectifs.C'est ainsi qu'au sein de Jin pour des raisons qui restent toutefois nobles. Vous apprendrez à vos dépens que certaines batailles ne peuvent être que gagnées dans l'ombre ou en suivant une approche complètement. Animé par un passé qui guide vos pas et vos actions, il faudrapour le bien du plus grand monde. Une quête intérieure très bien pensée qui remet vos choix continuellement en question tout en vous laissant libre de l'approche qui vous semble la plus appropriée.Quelle que soit la solution choisie, le combat fait partie de la vie d'un samouraï. Qu'il s'agisse d'un combat singulier ou d'affronter plusieurs adversaires, vous disposez d'un panel d'actions et de postures qui se veulent adaptatives.Lors de la première rencontre avec un groupe d'ennemis,a la possibilité de les provoquer en duel afin d'. Les deux personnages se rejoignent et se préparent pour attaquer plus vite que son ennemi. Il faudra prendre le temps d'analyser le comportement de ce dernier pour éviter de prendre un coup pouvant rapidement. Attention cependant, la confrontation ne pourra pas être combinée avec un. Le but est simple, provoquer vos adversaires et en faire tomber le plus possible !Pour vous aider à combattre il faudra trouver un certain nombre d'équipements capables d'tel que des kunaïs ou du fumigène. On retrouve une nouvelle fois ici l'aspect de recherche au sein du monde ouvert afin de débloquer plus d'équipements et ainsi de polyvalence.Ce n'est pas moins de quatre postures qui vous sont proposées lors de vos combats. Bien entendu, elles seennemis tués et vous permettront de mieux pallier les attaques parfois imparables de vos adversaires. Nous retrouvons donc une posture permettant de défaire plus facilement un ennemi muni d'une lance ou au contraire. Le choix vous appartient et vous pouvez très bien n'en utiliser qu'une seule. De plus, avec l'expérience il est possible d'améliorer certaines compétences de ces postures.Prenez part à la légende et partez découvrir. Guidé par votre seule volonté, apprenez à tisser des liens et à combattre pour des causes qui vous tiennent à cœur. Lors de son voyage,gagnera en notoriété et ainsi en popularité. Libérez la population, sauvez les paysans des attaques de bandits et reprenez le contrôle de certains villages pouren prime capable de faire évoluer les compétences de Jin.Il est toutefois à noter que vous n'aurez pas à suivre une voie en particulier. Dansil est possible d'acquérir la totalité des compétences à condition d'avoir les ressources et points d'expérience nécessaires. Vos choix de combats n'impactent pas votre évolution et permettent à tout moment deà l'aide d'un large panel d'équipement en appui.Arpentez fièrementavec une faune et une flore aussi variée que sublime en vous laissant guider par le vent. Surprenez-vous à contempler le paysage et lesqui vous feront face et découvrez ce que cachent ces environnements tout autant dangereux que variés.Le premier point, qui n'est pas le plus mince, reste le choix de l'époque et du lieu. Même si le jeu vous entraîne aisément dans la trame et rendra l'aventure immersive, il se peut que l'univers ne vous soit pas familier. N'ayez pas crainte pour autant, tout est mis en place afin d'intégrer initiés comme novices auxLors de certaines quêtes, il arrive que la zone de recherche ne soit pas clairement identifiée. De ce fait, certaines positions demanderont un peu plus de réflexions sans solution de secours pour ceux qui auraientPour finir, il est impossible de cibler les ennemis lors de vos combats, il arrive donc parfois de taper dans le vide ou d'attaquer la mauvaise personne. Prenez le temps de réfléchir à vos actions et anticipez les mouvements et attaques ennemis. Pour celles et ceux qui sont soucieux du réalisme présent dans le jeu, nous pouvons néanmoins noter qu'il est possible de se soigner à tout moment (à condition d'avoir l'endurance requise) et changer d'armure. Bien que ces derniers points ne soient, ils permettent tout de même deet l'approche du jeu.