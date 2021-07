Ghost of Tsushima: Director's Cut disposera de nouvelles fonctionnalités et compétences

Si vous êtes déjà allé jusqu'au bout du jeu, ce n'est pas comme si cela allait être un jeu d'enfant. Il y aura toujours un défi pour vous, ce qui est important compte tenu de la façon dont nous avons intégré cela.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le directeur créatif de, Nate Fox, s'est livré à quelques confessions durant une interview accordée à PushSquare . Selon les dires du directeur créatif, il semblerait que. Cela signifie que l'aventure sur l'île d'Iki durera entre 10 et 20 heures de jeu, voire plus si les joueurs décident de tout visiter de fond en comble.D'autre part, nous apprenons également par Jason Connell, directeur artistique du jeu, et Patrick Downs, scénariste de, que de nouveaux ajouts de gameplay et que de nouvelles fonctionnalités seront disponibles. C'est en effet ce que les deux hommes ont déclaré auprès d' IGN , Jason Connell annonçant alors que le cheval des joueurs pourra être équipé d'une armure et disposera aussi d'une compétence de charge.Par la suite, il déclare que des nouvelles compétences seront bel et bien déployées, mais préfère tout de même que les joueurs découvrent celles-ci par eux-mêmes. L'île Iki sera un défi pour tous les joueurs, quel que soit l'endroit où ils se trouveront, ce qui signifie que sa difficulté ne sera pas la même pour tout le monde et qu'elle variera surtout selon le niveau de ces derniers.offrira par la même occasion les nouvelles fonctionnalités disponibles grâce à la PS5, avec entre autres le retour haptique grâce aux manettes DualSense, ou encore des temps de chargements moins longs, et une framerate plus conséquente offrant ainsi une meilleure fluidité d'images.Pour rappel, Ghost of Tsushima: Director's Cut sortira le 20 août sur PS5.