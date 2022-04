Ghost of Tsushima : Carte (map) interactive

Carte interactive Ghost of Tsushima

Trouver un sanctuaire, un haïku, un point d'intérêt précis est parfois une tâche difficile dans un jeu proposant un monde ouvert. Cela peut notamment être le cas pour celles et ceux étant actuellement en train de parcourir l'aventure de Sucker Punch Productions,. Heureusement, il existe des outils permettant d'être aidé lors de son aventure sur le titre.Dans ce sens, et si vous avez besoin d'aide, nous vous conseillons de vous pencher sur l'une desLe monde de Ghost of Tsushima est relativement vaste. Via le jeu de base, mais aussi grâce à l'extension l'Île d'Iki, les joueurs et les joueuses pourront explorer différentes régions, notamment Izuhara, Kamiagata, Toyotama et Iki.S'agissant d'un open world, vous pourrez trouver différents lieux, activités annexes à terminer, duels à gagner ou encore des camps qu'il vous conviendra de récupérer des mains de l'ennemi. D'ailleurs, pour celles et ceux à la recherche du Platine de Ghost of Tsushima, sachez qu'il vous faudra explorer au maximum les zones et entreprendre diverses actions (en plus d'accomplir la quête principale et mission secondaires) : libérer les camps, effectuer les haïku, trouver les sanctuaires, etc.Pour vous aider, plusieurs cartes interactives ont vu le jour sur la Toile. Nous vous indiquons celle qui nous semble la plus intéressante et complète.Grâce à cette, tout le monde pourra y trouver son compte. Permettant de sélectionner ou désélectionner certaines catégories, les joueurs et les joueuses trouveront facilement l'objet de leur quête et pourront ainsi gagner un temps plus ou moins considérable.Pour rappel,est disponible sur PlayStation depuis juillet 2020. Il pourrait toutefois arriver sur PC