Un jeu « Uncharted avec des espions » aurait été annulé par Microsoft, en faveur de Gears of War 4

Il semblerait que The Coalition, le studio derrière certains Gears of War, travaillait, fut un temps, sur un jeu qui aurait pu rivaliser avec Uncharted.

Un « Uncharted avec des espions » annulé du côté de Microsoft

En bref, l'idée de ce jeu était celle d'Uncharted avec des espions : un jeu de tir à la troisième personne bourré d'action où le joueur contrôlait des agents secrets dans des missions d'espionnage à haute tension dans différentes villes.

Le développement de Gears of War 4 a pris la priorité face à Project Ranger

Selon le directeur du studio, Mike Crump, ils ont pris la décision unanime d'abandonner le Project Ranger pour se consacrer à Gears of War.

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Le studio de développement The Coalition (anciennement nommé « Black Tusk Studios »), à l'origine de plusieurs opus Gears of War, avait annoncé, au cours de l'E3 2013, leur nouveau projet. Toutefois, depuis 10 ans, nous n'en avons pas entendu parler. D'après un créateur de contenu, qui a mené l'enquête,En effet, selon Liam Robertson, alias DidYouKnowGaming, qui a récemment sorti une vidéo dédiée sur sa chaîne YouTubeet plus sommairement un « Uncharted avec des espions » :Si ce titre aurait pu être la réponse de Microsoft face à Uncharted de Sony/PlayStation,Liam Robertson explique, à ce sujet, queÉvidemment, et comme le précise Liam Robertson, certains membres de l'équipe de développement étaient « consternés par l'annulation du projet », alors que d'autres « se réjouissaient de cette nouvelle opportunité ».En guise de conclusion, rappelons que Gears of War 4, qui est au mois d'octobre de l'année 2016, est disponible sur PC ainsi que sur Xbox One.