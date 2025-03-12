Game of Thrones: Kingsroad vous aide à choisir votre classe grâce à une vidéo

Fier représentant de la maison Tyr, préparez dès maintenant votre aventure en découvrant les différentes classes jouables dans Game of Thrones: Kingsroad.
Jouable gratuitement lors du Steam NEO Fest
, Game of Thrones: Kingsroad propose de vivre une épopée inédite au cœur du mythique royaume de Westeros. La démo jouable a permis d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du jeu et votre rôle au sein des différents jeux de pouvoir. Mais vous devrez également vous battre pour survivre face aux créatures hostiles, aux Marcheurs blancs et aux autres menaces.
Pour combler tous les joueurs, Game of Thrones: Kingsroad
possède 3 classes bien distinctes.
Aujourd'hui, celles-ci se dévoilent dans un trailer présentant leur arme de prédilection et leurs caractéristiques.
Les classes de Game of Thrones: Kingsroad inspirées par trois figures emblématiques de Westeros
Afin de proposer l'expérience de jeu la plus fidèle possible à l'univers créé par George R.R.Martin, les développeurs de NetMarble ont imaginé des styles de combat rappelant certains des personnages les plus redoutables de la série et des romans.
Celles et ceux qui aiment manier l'épée longue et opter pour un style de combat équilibré pourront incarner un Chevalier,
fier défenseur des valeurs de sa maison. Cependant, il faudra faire preuve de précision et de stratégie pour éviter les coups adverses. Les joueurs qui préfèrent foncer tête baissée dans la mêlée et multiplier les coups prendront plaisir à explorer Westeros sous les traits d'un Épéiste
. Comme les Sauvageons et les Dothrakis, votre arme fétiche sera la hache.
Quant à la dernière classe jouable, elle met davantage en avant la dextérité, l'agilité et les petits coups rapides. Inspirée par l'ordre des Sans-Visage, la classe Assassin
sera idéale pour les amateurs de duels avec des lames courtes.
Pour conclure, rappelons que Game of Thrones: Kingsroad sera lancé courant 2025, sans date précise pour le moment
. Dès que nous aurons plus d'informations sur le sujet, nous vous tiendrons informés. Le titre sera disponible sur PC, mais également sur les appareils iOS et Android.
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