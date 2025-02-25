Game of Thrones: Kingsroad jouable gratuitement pendant quelques jours

Replongez dans l'univers impitoyable de Westeros en testant dès à présent Game of Thrones: KIngsroad, un Action-RPG accessible gratuitement pendant le Steam NEO Fest.

Préparez-vous à affronter l'hiver et à défendre l'honneur de votre maison dans Game of Thrones: Kingsroad

Peu décliné en jeu vidéo,offre pourtant un cadre idéal à l'exploration, aux combats et aux histoires prenantes. Dans cette optique, Netmarble Neo a imaginé un Action-RPG qui permet aux plus fervents admirateurs de la saga de George R.R.Martin de côtoyer leurs personnages préférés et de jouer un rôle dans les conflits qui animent Westeros. Pour une durée limitée, il est jouable gratuitement par tous sur PC.Dans Game of Thrones: Kingsroad, vous incarnez. Alors que l'hiver approche, votre famille est menacée de disparaître car tous vos frères sont morts. Pour redonner à votre clan sa grandeur, il vous faut faire des alliances avec les autres maisons, mais également aider la Garde de nuit toute proche. Au-delà de l'aspect politique, le jeu met aussi l'accent sur les combats avecEn tant qu'héritier, le joueur peut déployer ses talents de mercenaire, de chevalier ou d'assassin pour venir à bout des ennemis et des bêtes qui croisent votre chemin. Esquives et compétences seront les clés pour triompher de vos adversaires, tout en offrant une diversité dans les styles de combat. Le tout est entrecoupé de phases d'exploration vous permettant d'comme le Mur, la cité de Port-Réal ou encore Châteaunoir., et sortira par la suite sur iOS et Android. Alors si vous êtes curieux, ne tardez pas ! Le titre est jouable gratuitement jusqu'à la fin du Steam NEO Fest, le 3 mars prochain.