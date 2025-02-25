Game of Thrones: Kingsroad jouable gratuitement pendant quelques jours

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 février 2025 à 17h48
Replongez dans l'univers impitoyable de Westeros en testant dès à présent Game of Thrones: KIngsroad, un Action-RPG accessible gratuitement pendant le Steam NEO Fest.
Game of Thrones: Kingsroad jouable gratuitement pendant quelques jours
Peu décliné en jeu vidéo, le monde de Game of Thrones offre pourtant un cadre idéal à l'exploration, aux combats et aux histoires prenantes. Dans cette optique, Netmarble Neo a imaginé un Action-RPG qui permet aux plus fervents admirateurs de la saga de George R.R.Martin de côtoyer leurs personnages préférés et de jouer un rôle dans les conflits qui animent Westeros. Pour une durée limitée, il est jouable gratuitement par tous sur PC. 

Préparez-vous à affronter l'hiver et à défendre l'honneur de votre maison dans Game of Thrones: Kingsroad

Dans Game of Thrones: Kingsroad, vous incarnez l'héritier illégitime de la maison Tyre. Alors que l'hiver approche, votre famille est menacée de disparaître car tous vos frères sont morts. Pour redonner à votre clan sa grandeur, il vous faut faire des alliances avec les autres maisons, mais également aider la Garde de nuit toute proche. Au-delà de l'aspect politique, le jeu met aussi l'accent sur les combats avec un gameplay assez complet et un système de classe. 

Miniature vidéo

En tant qu'héritier, le joueur peut déployer ses talents de mercenaire, de chevalier ou d'assassin pour venir à bout des ennemis et des bêtes qui croisent votre chemin. Esquives et compétences seront les clés pour triompher de vos adversaires, tout en offrant une diversité dans les styles de combat. Le tout est entrecoupé de phases d'exploration vous permettant d'explorer différents lieux emblématiques vus dans la série comme le Mur, la cité de Port-Réal ou encore Châteaunoir.

Game of Thrones: Kingsroad sera disponible au cours du 2e trimestre 2025 sur PC, et sortira par la suite sur iOS et Android. Alors si vous êtes curieux, ne tardez pas ! Le titre est jouable gratuitement jusqu'à la fin du Steam NEO Fest, le 3 mars prochain.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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