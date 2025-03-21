Game of Thrones: Kingsroad officialise la date de son lancement en accès anticipé

Passionnés de Westeros, vous pourrez fouler dans quelques jours la terre de la lutte pour le Trône de Fer avec la sortie de Game of Thrones: Kingsroad.
Lors du Steam NEO Fest de février 2025, les joueurs avaient pu tester en avant-première Game of Thrones: Kingsroad
. Si sa date de sortie n'était pas encore connue lors de cette période de découverte, il avait déjà été confirmé que le jeu serait disponible sur PC, sur iOS et sur Android. Le 21 mars, son développeur Netmarble a officialisé sa date de lancement en accès anticipé. D'ailleurs, les joueurs ne devront pas patienter très longtemps pour en profiter.
Les inscriptions sur mobile et les packs Fondateur disponibles dès à présent pour Game of Thrones: Kingsroad
En effet, Game of Thrones: Kingsroad fera ses débuts sur Steam en accès anticipé dès le 26 mars prochain
. Pour l'occasion, Netmarble propose aux joueurs plusieurs packs contenant une multitude de récompenses numériques
en fonction du palier choisi. Le titre a droit à 3 packs Fondateur proposés à 24,99 (Standard), 49,99 (Deluxe) et 89,99 euros (Ultimate). Chaque pack donne accès au jeu au lancement de l'accès anticipé, à l'équipement Tenue du Nord, à des émojis et à de la monnaie du jeu.
Les packs Deluxe et Ultimate incluent en bonus des passes de combat, des tenues inédites, une ou deux montures exclusives, une plaque nominative ainsi que des monnaies supplémentaires. Notez toutefois que ces packs ne concernent que la version PC du Game of Thrones: Kingsroad
. Les joueurs sur supports mobiles ne peuvent pas en bénéficier. Néanmoins, ils peuvent se préinscrire pour profiter du jeu dès son lancement et bénéficier du cross-play.
En complément, une nouvelle vidéo a été mise en ligne
montrant les créatures les plus redoutables de Westeros et les dangers qui attendent les joueurs. D'ailleurs, si vous hésitez sur la classe à jouer, vous pouvez en apprendre plus juste ici. Pour l'heure, préparez votre paquetage et vos vêtements les plus chauds pour votre voyage dans le monde de Game of Thrones: Kingsroad.
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