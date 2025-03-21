Game of Thrones: Kingsroad officialise la date de son lancement en accès anticipé



le 21 mars 2025 à 14h34 Publié par Justine Manchuelle le 21 mars 2025 à 14h34

Passionnés de Westeros, vous pourrez fouler dans quelques jours la terre de la lutte pour le Trône de Fer avec la sortie de Game of Thrones: Kingsroad.