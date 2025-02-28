Fortnite : Tolérance zéro contre la triche… sauf pour certains joueurs

Alors que la triche est de plus en plus présente dans les jeux compétitifs en ligne, Epic Games annonce ses mesures, tout en laissant une seconde chance aux tricheurs.
Epic Games vient d'annoncer une nouvelle mise à jour de ses mesures anti-triche pour Fortnite
, marquant un tournant majeur dans sa lutte contre les comportements frauduleux. Entre actions judiciaires, nouvelles exigences matérielles et réformes des sanctions, l'éditeur affiche sa volonté de protéger l'intégrité du jeu et de la compétition
.
Des poursuites judiciaires contre les tricheurs et vendeurs de logiciels frauduleux
Epic Games ne se contente plus de bannir les tricheurs, mais engage désormais des actions en justice contre ceux qui contournent les règles.
- Nouveau dépôt de plainte contre un individu accusé de vol et revente de comptes Fortnite.
- Procès intenté contre un joueur ayant triché en tournoi, tandis qu'un autre a conclu un accord avec Epic.
- Action contre les créateurs des appareils Cronus, qui permettaient d'obtenir un avantage injuste. Ces dispositifs sont désormais interdits et leur utilisation entraîne un bannissement immédiat.
Les conséquences pour les joueurs pris en flagrant délit de triche ne se limitent pas au bannissement : ils peuvent également perdre leurs prix de tournois et faire l'objet de poursuites judiciaires
.
Des exigences matérielles renforcées pour les joueurs PC en tournoi
Afin de lutter contre les logiciels de triche, deux fonctionnalités de sécurité de Windows deviennent obligatoires pour participer aux tournois majeurs
, comme les FNCS :
- TPM (Trusted Platform Module) : Une puce de sécurité qui empêche les logiciels malveillants d'agir sur le PC.
- Démarrage sécurisé : Permet de bloquer les systèmes de triche qui se lancent au démarrage de l'appareil.
Si ces options ne sont pas activées, les joueurs ne pourront pas participer aux tournois.
Une seconde chance pour les tricheurs… sous conditions
Epic Games introduit un nouveau système de sanction progressive, offrant une seconde chance aux joueurs qui ont triché une seule fois
:
- Premier bannissement : exclusion du matchmaking pendant un an.
- Récidive : bannissement à vie du jeu.
- Triche en tournoi : bannissement immédiat de tous les tournois, avec une possible annulation des prix gagnés.
Les joueurs déjà bannis pour triche depuis plus d'un an verront leur sanction levée dans le cadre de cette nouvelle politique.
Avec ces annonces, Epic Games confirme vouloir proposer un écosystème juste à tous ses joueurs, en limitant les tricheurs. De plus, la société va renforcer ses outils de détection, dans le but d'éradiquer ce fléau.
Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
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