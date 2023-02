Les aventures de Frey au pays d'Athia

Une New-Yorkaise promise à de grandes choses

Une écriture en dents de scie

Un périple au cœur d'un monde ouvert magique

Des tours et des détours

Une magie tout en couleur

De bonnes idées et des défauts

Sur, nous sommes amenés à incarner. Désirant échapper à sa vie actuelle, la jeune New-Yorkaise a un plan : partir s'installer et démarrer une nouvelle vie ailleurs. Au moment où nous la rencontrons, son projet est déjà bien avancé, car Frey est parvenue à mettre de côté une certaine somme d'argent. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu : suite à une altercation avec les membres d'un gang, l'appartement de Frey est incendié. Ses économies partent en fumée.Totalement démunie et seule,. Curieuse et interagissant avec, la jeune New-Yorkaise se voit soudainement être téléportée, par le biais d'un portail, dans un autre monde, soit celui d'Athia. Très rapidement après son arrivée, Frey découvre que ledit bracelet, doué de conscience, est désormais attaché à son bras droit, et(bien qu'elle maîtrise déjà un tantinet la disciple, à en juger la scène d'introduction).En quête de réponses et d'une solution pour retourner à New York, bien que rien ne l'y attende, Frey se rend alors à la capitale, Cipal. Sur le chemin, elle comprend que. En outre, Frey apprend qu'Athia était autrefois gouverné par quatre bienfaitrices, appelées « Tanntas », qui sont malheureusement devenues folles suite à l'apparition de ce miasme corrupteur. Néanmoins, la Brume n'affecte pas Frey. Elle représente, alors, un espoir pour les derniers survivants, qui espèrent obtenir de l'aide de sa part.En ce qui concerne, celle-ci nous a semblé relativement correcte :. Néanmoins, si vous désirez effectuer les diverses quêtes/activités annexes et visiter tous les lieux (monuments, refuges, labyrinthes scellés, etc.), vous passerez facilement plus de 30 heures sur le soft. Et très certainement près du double, pour obtenir le 100%/Platine de Forspoken.(dans son sens le plus général). Comprenez par là que certains éléments se veulent plus captivants et mieux écrits que d'autres, qui paraissent (trop) génériques. Cela transparaît notamment via les personnages. Nous avons trouvé que. L'évolution psychologique de la protagoniste est bien amenée et le background narratif des Tanntas est intéressant à découvrir.D'ailleurs,(Charlie's Angels)et donne beaucoup d'âme à l'héroïne. Tout comme les interprètes des anciennes bienfaitrices d'Athia : Janina Gavankar (Tannta Sila), Pollyanna McIntosh (Tannta Prav), Claudia Black (Tannta Olas) et Kendal Rae (Tannta Cinta). Pour autant, d'autres personnages de l'univers de Forspoken ne profitent pas de cette même qualité d'écriture et sont, pour le coup, un peu plus anecdotiques.Cela se ressent également dans les dialogues. À ce sujet, remarquons que nous avons parcouru le jeu en VOSTFR. Plusieurs échanges nous ont agréablement surpris et nous ont même fait esquisser quelques sourires. Néanmoins, certaines conversations entre Frey et Krav, et plus précisément lors des moments d'exploration libre du monde d'Athia et durant des combats, sont nettement moins pertinentes, en plus d'être répétées. Notons qu'il existe une option, dans les paramètres du jeu, permettant de baisser la fréquence de ces dialogues en particulier Proposant un peu plus d'une dizaine de chapitres, articulée autour de quêtes principales,. Chacune d'entre elles s'est réfugiée dans une zone bien précise : à titre d'exemple, c'est à Praenost que nous rencontrons la Tannta de la Force, Sila, tandis que Prav, celle de la Justice, est à Avaolet. Ces rencontres avec les anciennes bienfaitrices d'Athia mènent à un affrontement final. Or, ces combats ne respectent pas le même schéma. Cependant, nous ne vous en dirons pas plus à ce sujet.En marge de l'histoire,. Ainsi, il est possible d'accomplir quelques objectifs supplémentaires, bien que ce soit assez anecdotique en réalité.. Dans chacune d'entre elles, nous retrouvons des refuges, dans lesquels nous pouvons nous reposer, fabriquer des objets, améliorer les équipements de Frey, mais aussi toutes sortes de monuments et lieux, permettant de débloquer des bonus et items.Par exemple, c'est en terminant un labyrinthe scellé, composé de plusieurs salles infestées de créatures et d'un boss, que nous débloquons une cape pour Frey. Nettoyer une ruine augmente l'une des statistiques de la protagoniste (santé, mana, endurance, etc.). Les sources bienfaitrices, quant à elles, permettent de débloquer un nouveau sort. Vous l'aurez compris, Forspoken nous invite réellement à l'exploration, et donc à effectuer quelques tours et détours, afin d'obtenir divers bonus et équipements. Or, il est indéniable que le tout peut vite lasser. Notons, par ailleurs, qu'il est tout à fait possible de continuer sa partie, et donc de terminer les tâches manquantes, après avoir terminé la campagne du titre de Luminous Productions.Comme dit précédemment, dès son arrivée à Athia, Frey se trouve dotée de pouvoirs magiques.. En effet, en vainquant une Tannta, nous débloquons alors ses pouvoirs, affiliés à un élémentaire et une couleur. Mais, nous ne dévoilerons pas de plus amples détails, afin de vous laisser la surprise entière.. D'ailleurs, passer d'une magie à une autre est relativement simple et n'exige que d'appuyer sur une touche (en tout cas, sur PS5).Évidemment, comme vous vous en doutez déjà, la variété de ces pouvoirs insinue que certains ennemis sont résistants ou bien vulnérables à un type de magie. Ce qui distille un aspect un tantinet stratégique à l'ensemble. D'autant plus que le jeu nous invite à varier nos attaques et mouvements lors d'un combat, afin de gagner un maximum de points d'expérience (ce qui est représenté à l'écran par un système de rang).Remarquons également que ces. Dans le monde d'Athia, nous pouvons, effectivement, trouver des halos lumineux, dispersés aux quatre coins des régions, qui sont en réalité des points pour débloquer de nouveaux sortilèges. En outre, il est possible d'accomplir des défis de sorcellerie, demandant d'effectuer certaines actions (« Tuer 3 ennemis volants », par exemple), afin d'augmenter tel ou tel pouvoir.Côté équipements, nous avons accès à des capes, des colliers et des vernis. Ce dernier élément est assez original et bien amené, dans le jeu. Les capes et les colliers peuvent être améliorés, contre certains matériaux à collecter dans le monde d'Athia. Ce qui permet d'augmenter leurs statistiques et donc bénéficier de bonus divers : plus de points en magie violette, en santé, en défense, etc. Les vernis, quant à eux, peuvent être équipés afin de bénéficier de buff pour des sorts.: celui intitulé « priorité à la qualité » assure une fréquence d'image stable et ce en 4K tandis que « priorité à la performance » augmente les FPS mais diminue la résolution. Finalement, le mode graphique « Ray tracing » active ladite technologie pour un meilleur rendu. De notre côté, nous avons essayé ces différentes options et nous avons préféré parcourir l'aventure avec la première. Celle-ci nous a semblé être la plus intéressante en termes de rendu et de stabilité générale.De façon générale,. Les gâchettes adaptatives de la DualSense, offrant une certaine résistance en fonction du sort lancé, rendent le tout immersif. Sans oublier également, le retour haptique ainsi que les temps de chargement très courts, qui font toujours leur petit effet.La bande originale, composée par Bear McCreary ( God of War et God of War Ragnarök ) et Garry Schyman (les trois jeux BioShock), est dotée. Mention spéciale pour « Athia's theme » et « Frey's Theme », que nous avons écouté à plusieurs reprises, après avoir terminé le jeu.Au sujet de. En traversant les régions d'Athia, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir un certain vide (certes, cela est justifié par l'histoire). Ce qui est accentué par le fait que les environnements sont très vastes, bien que pouvant être parcourus rapidement grâce aux aptitudes de parkour de Frey.. Autrement,Forspoken propose de nombreuses cinématiques, qui profitent d'une bonne réalisation. Néanmoins, certaines semblent que peu utiles, notamment celles introduisant un ou plusieurs ennemis que nous allons devoir affronter dans les secondes qui suivent. Ce qui a tendance à casser quelque peu le rythme. En revanche,