Forspoken : Une vidéo présente les capacités magiques de parkour de Frey

Détails sur le Parkour magique de Forspoken

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Luminous Productions et Square Enix ont dévoilé une nouvelle vidéo apportant des informations sur leur prochain titre,. Cette communication visuelle nous permet d'en savoir plus quantTout d'abord, Frey disposera de. Comme son nom l'indique, celle-ci donne à notre protagoniste la possibilité de se déplacer très rapidement à travers les régions du monde d'Athia. Or, cela consommera, bien évidemment, de l'endurance. De ce fait, les joueurs et les joueuses devront gérer cette statistique, tout au long de l'aventure.Heureusement, ces derniers pourront compter sur la capacité magiquepermettant d'aller encore plus vite, grâce à « un déferlement d'énergie », tout en restaurant de l'endurance. Ce qui est également le cas de l'aptitude. D'ailleurs, notons que certaines capacités pourront être améliorées, pour réduire la consommation de stamina et en augmenter la récupération.Par ailleurs, les dégâts de chute pourront être maîtrisés grâce à. Sans oublier,qui permet de planer à la surface de l'eau. Les surfaces verticales ne seront pas des obstacles puisque Frey est dotée des aptitudeset. Évidemment, plusieurs de ces capacités pourront être utilisées durant les phases de combat. Par exemple, grâce à « Se propulser », Frey matérialisera un objet vers lequel elle pourra se diriger afin de se mettre à l'abri.Pour rappel, Forspoken est attendu pour le 24 janvier 2023, sur PC (Steam, Epic Games, Microsoft Store) et PS5. Sachez que plusieurs éditions sont prévues. Les joueurs et les joueuses ayant précommandé le jeu, avant sa sortie officielle, obtiendront, d'ailleurs, des bonus.