Forspoken : Une version démo arrive sur PC

Une démo de Forspoken bientôt disponible sur PC

Depuis le mois de décembre 2022, les joueurs et les joueuses étant sur PS5 ont pu (et peuvent encore) se faire une première idée du nouveau titre de Luminous Productions et de Square Enix,, grâce à une version démo gratuite. Alors que le jeu vient tout juste de sortir, le studio de développement a récemment indiqué qu'En effet, d'après un récent communiqué de Luminous Productions, à retrouver sur leur site,. Celle-ci sera disponible sur plusieurs plateformes, notamment via « Steam, Epic Games Store et Microsoft Store ». Selon les informations partagées, sur cette démo, les « [...] joueurs feront face à une variété d'ennemis et testeront leurs aptitudes au combat grâce à un vaste arsenal de [pouvoirs] magiques d'attaque et de support [...] ».Une nouvelle qui plaira certainement aux joueurs et aux joueuses qui désirent acheter Forspoken sur PC. Grâce à cette démo, ces derniers peuvent donc essayer le soft avant de passer par la case achat. Rappelons, d'ailleurs, que le titre de Luminous Productions nous invite à incarner une jeune New-Yorkaise, du nom de Frey Holland, qui se retrouve mystérieusement et soudainement téléportée dans le monde fantastique d'Athia.Forspoken est à retrouver sur PC ( les configurations requises ) ainsi que sur PS5. Le soft est sorti le 24 janvier 2023 sur lesdites plateformes de jeu.