Forspoken : Un long trailer de gameplay partagé

Anciennement connu sous le nom « Project Athia »,est le prochain action-RPG de Square Enix et Luminous Productions. Devant débarqué à la fin du mois de janvier 2023, le soft est récemment revenu au cœur de l'actualité alors que le studio de développement et l'éditeur en charge ont partagé une nouvelle et longue séquence illustrant le gameplay de Forspoken.Cette nouvelle communication visuelle propose un récapitulatif assez complet de l'histoire de Forspoken. Pour rappel, dans cette aventure vidéoludique signée Luminous Productions, nous incarnerons Frey, une jeune new-yorkaise, qui est soudainement transportée dans un nouveau monde, Athia, où elle se découvre des pouvoirs magiques. L'objectif principal étant d'affronter et d'éliminer les anciennes matriarches transformées en « sorcières folles et malfaisantes ».C'est également l'occasion d'en voir et d'en savoir un peu plus quant au gameplay de Forspoken. Ainsi, nous devrons accomplir plusieurs quêtes attribuées par des PNJ, tout en collectant des ressources, en affrontant de nombreux ennemis corrompus et en arpentant les régions de ce monde ouvert. Côté aptitudes/compétences, comme annoncé précédemment, Frey pourra se déplacer très rapidement et effectuer des attaques variées, dont certaines semblent dévastatrices. Évidemment, nous pourrons améliorer notre équipement, au besoin. Le tout étant illustré dans ce nouveau trailer, présentant notamment une quête confiée par Johedy, une archiviste athienne, que nous serons amenés à rencontrer.Forspoken est attendu pour le 24 janvier 2023, sur PC (Steam, Epic Games, Microsoft Store) et PS5. Sachez que plusieurs éditions sont prévues. Les joueurs et les joueuses ayant précommandé le jeu, avant sa sortie officielle, obtiendront, d'ailleurs, des bonus.