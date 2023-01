Forspoken : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Forspoken ?

Histoire principale → Entre 10 à 15 heures.

→ Entre 10 à 15 heures. Histoire principale et de l'annexe → Plus de 30 heures.

→ Plus de 30 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 50 heures.

PC

Édition Standard → 56,19 € au lieu de 79,99 €, soit 30 % de réduction. Édition Deluxe → 78,49 € au lieu de 104,99 €, soit 25 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, développé par Luminous Productions et édité par Square Enix, est disponible depuis fin janvier 2023 sur la dernière console de PlayStation, la PS5, ainsi que sur PC. Les joueurs et les joueuses, désirant découvrir les aventures de Frey Holland, se demandent alorsComme pour la plupart des jeux, lavarie, nécessairement, en fonction de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs personnels. Il va sans dire qu'un joueur cherchant à obtenir le Platine ou 100 % depassera plus de temps sur le titre que quelqu'un ne s'intéressant qu'à l'histoire principale. En effet, le jeu de Luminous Productions et de Square Enix propose un monde ouvert vaste et de nombreuses quêtes/activités annexes, en plus de la trame principale.Néanmoins, voici une estimation duque vous passerez suravant de le terminer, et ce selon différents objectifs.Une, en ligne droite, qui peut sembler relativement courte pour un jeu catégorisé comme étant un action-RPG.Pour rappel, sur, nous incarnons Frey Holland, une jeune New-Yorkaise qui se retrouve soudainement téléportée dans le monde fantastique d'Athia. À son arrivée, elle se découvre des pouvoirs magiques mais aussi des aptitudes au parkour. La protagoniste est également dotée d'un bracelet, qui s'avère doué de conscience et qui répond au nom de « Krav ».est à retrouver sur PC (via la plateforme Steam et sur l'Epic Games Store) et sur PS5, mais ne sort pas sur Xbox tout de suite. Si vous désirez vous procurer le jeu de Luminous Productions et de Square Enix, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :