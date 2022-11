La durée d'exclusivité de Forspoken

Initialement dévoilé sous le nom de code, Square Enix et Luminous Productions, respectivement éditeur et développeur, ont révélé, quelque temps plus tard, le nom définitif, qui est. Il s'agit d'un RPG dans lequel nous incarnons Frey, une femme dotée de pouvoirs spéciaux, dans un monde fantastique, qui a plutôt plu aux joueurs lors de son annonce et durant les différentes vidéos présentant Forspoken ces dernières années.Annoncé pour être exclusif à la PlayStation 5 sur console (également disponible sur PC),ne sera pas disponible tout de suite sur Xbox Series. Contrairement à la plupart des exclusivités temporaires Sony, allant de six mois à un an,. Bien que nous le sachions déjà plus ou moins, la nouvelle a été confirmée, ce qui ne laisse plus d'espoir de le voir débarquer plus tôt sur une autre plateforme.Durant cette période, le titre ne pourra donc être joué que sur la dernière console de Sony, ou sur PC, via Steam. Il est assez rare que les exclusivités temporaires excèdent les douze mois, mais les joueurs évoluant sur Xbox Series pourront tout de même se consoler en se disant que l'exclusivité n'est pas permanente.Pour rappel, dans. En voulant rentrer chez elle, elle comprend que le monde qui l'entoure n'a pas toujours été comme cela, et tentera de lui venir en aide.Victime de plusieurs reports, laest finalement programmée pour le 24 janvier 2023, sur PC et PlayStation 5.