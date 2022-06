Quelle date de sortie pour Forspoken ?

Annoncé il y a plus de deux ans,doit débarquer dans les prochains mois, sur PS5 et PC. Avec toutes les informations partagées à son sujet (et reports), il est parfois difficile de savoir. Ainsi, voici un petit récapitulatif le concernant.est anciennement connu sous l'appellation « Project Athia » et avait été annoncé en 2020. En 2021, lors d'un Square Enix Presents, Luminous Productions avait alors officialisé le nom « Forspoken » et avait partagé une vidéo pour l'occasion.Initialement prévu pour le mois de mai 2022,et saprochain. Le titre doit arriver sur PC et PS5.Dans, les joueurs et les joueuses sont amenés à incarner Frey Holland, jouée par l'actrice Ella Balinska (Charlie's Angels). La jeune femme, une orpheline new-yorkaise, se trouve téléportée dans le monde d'Athia et possède désormais des pouvoirs magiques. L'objectif principal de cette nouvelle aventure ? Découvrir les secrets de ce monde fantastique, aussi hostile que sublime.Évidemment, de nombreux combats contre des créatures féroces et coriaces nous mettront des bâtons dans les roues. Mais, comme nous avons pu le dire précédemment, nous pourrons compter sur des pouvoirs magiques variés. Selon le réalisateur du jeu, Takeshi Aramaki, le gameplay sera essentiellement centré sur la vitesse et la fluidité liées aux aptitudes de parkour de la jeune femme.Alors que Square Enix décrit Forspoken comme une « aventure narrative », le titre est souvent catégorisé comme un Action-RPG.Rendez-vous dèsdonc.