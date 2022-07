Forspoken est repoussé au mois de janvier 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé pour la première fois en 2020, sous le nom « Project Athia »,se retrouve au cœur de l'actualité vidéoludique, alors qu'un nouveau report vient d'être annoncé. Pour rappel, le nouveau jeu de Luminous Productions et Square Enix devait, initialement, arriver au mois de mai de cette année. Or, le studio de développement et l'éditeur avaient préféré décaler sa sortie au 11 octobre 2022. Une date qui vient encore de changer. Les joueurs et les joueuses doivent désormais attendre 2023 afin de mettre les mains sur Forspoken.C'est via le compte officiel Twitter du jeu que Luminous Productions et Square Enix viennent d'annoncer. Cette nouvelle communication officielle nous apprend que Forspoken doit désormais sortir le. Selon les dernières informations partagées, le développement du titre est très avancé, mais le studio en charge a besoin d'un peu plus de temps pour apporter les dernières modifications et polir l'ensemble.En revanche, nous devrions avoir des nouvelles de Forspoken, cet été. En effet, dans le dernier paragraphe dudit post Twitter, nous pouvons lire la mention : « [...] nous sommes impatients de vous partager plus d'informations concernant Forspoken, plus tard, cet été [...] ». Évidemment, dès que de nouveaux détails concernant Forspoken seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Ainsi, Forspoken est désormais attendu pour le 24 janvier 2023, sur PC et PS5. Sachez que plusieurs éditions sont prévues pour Forspoken. Les joueurs et les joueuses ayant précommandé le jeu, avant sa sortie officielle, obtiendront, d'ailleurs, des bonus.