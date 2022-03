Forspoken : Des détails sur la région d'Avoalet et sur un mini-boss

PC Édition Standard → 60,99 € au lieu de 79,99 €, soit 24 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors du dernier State of Play, soit celui du 9 mars, Forspoken s'est davantage montré grâce à une nouvelle vidéo de gameplay explosive et donnant l'eau à la bouche. Mais ce n'est pas tout.Dans un article récemment publié , les journalistes de Game Informer ont partagé des informations concernant la région d'Avoalet de Forspoken. Ainsi, le producteur Raio Mitsuno a décrit cette zone de la manière suivante : « Très bleu et luxuriant, avec de l'herbe, des fleurs et des étendues d'eau ».La zone sera peuplée de différentes créatures féroces et hostiles. De plus, les joueurs et les joueuses devraient y rencontrer un mini-boss équipé d'une hache géante, répondant au nom anglais « Pitiless Arbiter ».Par ailleurs, concernant le monde de Forspoken et son histoire, le scénariste Todd Stashwick a déclaré : « Les conditions sont dures, le drame humain et les problèmes sont aussi réels qu'à New York, même si les circonstances sont exacerbées. Maintenant, les enjeux pour Frey dépassent ses propres problèmes. C'est la vie ou la mort pour beaucoup de gens ».Ces nouveaux détails permettent d'en savoir un peu plus quant à Forspoken et de mieux saisir son univers. Il y a fort à parier que le studio de développement et l'éditeur, en charge du jeu, partageront bientôt de plus amples informations concernant Forspoken.Rappelons finalement queD'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le précommander, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :