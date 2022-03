Forspoken s'offre une vidéo de gameplay explosive lors du dernier State of Play

PC Édition Standard → 60,99 € au lieu de 79,99 €, soit 24 % de réduction.

Après de nombreuses rumeurs laissent présager un report de Forspoken, la mauvaise nouvelle a récemment été officialisée : le prochain titre de Luminous Productions et Square Enix ne débarquera plus en mai. Sa date de sortie est désormais fixée en octobre 2022. Les développeurs ont communiqué à ce sujet, via un post Twitter. Or, cela ne les a pas empêchés de diffuser, via le State of Play de ce 9 mars,C'est à la surprise générale qu'une nouvelle vidéo explosive de Forspoken, d'environ 2 minutes, a été diffusée lors de l'événement. Introduisant un peu plus l'aventure de Frey,: combat contre un immense dragon, démonstration des pouvoirs et des aptitudes du personnage, etc. D'ailleurs, en plus de donner à voir les différents environnements du monde d'Athia,cette nouvelle communication permet d'avoir un aperçu des ennemis et des boss.Il y a fort à parier que de plus amples informations sur Forspoken arrivent dans les semaines prochaines. Le rendez-vous étant désormais fixé au 11 octobre prochain, beaucoup de joueurs et de joueuses se disent déjà impatients et ont hâte de mettre les mains sur cette nouvelle aventure vidéoludique. Mais, pour l'heure, il faudra patienter encore un peu.Rappelons finalement queD'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le précommander, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :