F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch : TiGames travaille sur des mises à jour et du nouveau contenu

Il y a beaucoup de grandes idées de mécanisme de jeu que nous avons dû abandonner en construisant Torch City, et plus d'histoire que nous sommes impatients de partager, que nous sommes prêts à présenter à nos joueurs sous différentes formes. Actuellement, nous travaillons toujours sur les mises à jour de F.I.S.T. comme prévu, comme la prise en charge du multilinguisme, la correction des bugs et l'adaptation des fonctionnalités pour PC. Après cela, nous consacrerons notre énergie au développement de nouveaux contenus et continuerons à mettre à jour le monde de Torch City.

s'est véritablement dévoilé aux yeux du public durant cette rentrée 2021, plongeant ainsi les joueurs dans son univers et. Depuis son lancement, nous n'avons pas eu beaucoup de nouvelles sur les nouveautés à venir, mais les développeurs ont décidé de changer la donne lors d'un entretien avec MP1st , le PDG de, a en effet annoncé que son équipe de développement travaillait toujours sur le jeu, mais aussi sur les futures mises à jour. D'après ses dires, l'accent a été porté sur ces dernières et amèneront. D'autre part, il explique que certains mécanismes ont en effet dû être modifiés ou totalement supprimés suite au développement de la ville de Troche.Par la suite, il a mentionné le fait qu', et bien qu'il n'ait pas donné plus de détails, nous pouvons donc nous attendre à quelques surprises dansavec certainement plusieurs DLC à paraître.À l'heure actuelle, rien n'indique si ces nouveaux contenus apporteront beaucoup de nouveautés, mais nous pouvons espérer d'en savoir plus dans les semaines à venir. Pour rappel, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch est disponible sur PS4 et PS5.