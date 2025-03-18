Forest Reigns dévoile son gameplay innovant où la forêt devient votre meilleure arme

Avec Forest Reigns, VG Entertainment revisite le genre post-apocalyptique en proposant une forêt vivante et dynamique. Dans une vidéo détaillée, le studio révèle comment ce décor organique réagit à vos choix pour devenir tantôt allié, tantôt ennemi.

Une forêt vivante au cœur de l'action

Deux approches radicalement opposées pour accomplir vos objectifs

Action frontale : quand la forêt devient un allié tactique

Déclencher une plante pour vous propulser en hauteur, facilitant ainsi l'accès au cœur du camp adverse.

Exploiter des plantes réfléchissant les projectiles ennemis, vous permettant d'éliminer les adversaires tout en restant à couvert.

Tirer sur certains végétaux explosifs pour neutraliser rapidement un groupe d'ennemis.

Approche furtive : la discrétion à l'épreuve de la nuit

Explorer, adapter, improviser : le cœur du gameplay

Des innovations prometteuses en attendant une date de sortie officielle

Le marché vidéoludique ne manque pas de titres post-apocalyptiques, mais Forest Reigns se distingue par un élément inattendu, en dehors du fait que l'action se déroule à Paris, une forêt dotée d'une intelligence propre. Cet environnement vivant ne fait pas seulement partie du décor ; il réagit activement à vos actions, influençant directement l'issue de vos missions. VG Entertainment a dévoilé unmontrant les différentes stratégies possibles pour tirer parti de cette forêt dynamique, entre infiltration silencieuse et confrontation directe.Lors d'une mission visant à secourir un chef éclaireur détenu par les forces ennemies du groupe MQA, le joueur dispose de plusieurs approches pour réussir, grâce aux particularités uniques de l'écosystème végétal environnant.Dans cette méthode offensive, vous coopérez avec lespour libérer leur chef. En utilisant la végétation à votre avantage, vous pouvez :La forêt devient alors un véritable champ de bataille tactique, où chaque choix d'interaction peut déterminer votre survie ou votre échec.Si vous préférez une infiltration plus discrète, la nuit devient votre alliée. Équipé d'une arme silencieuse, sans soutien de coéquipiers, l'opération devient nettement plus difficile mais potentiellement plus gratifiante. En récoltant des ressources spécifiques dans la forêt, vous pouvez créer des outils improvisés, comme une plante utilisée en tremplin pour franchir discrètement les murs du camp adverse. L'environnement nocturne et l'intelligence dynamique de la forêt vous offrent ainsi une alternative tactique captivante.. Chaque action menée dans cette forêt intelligente peut se retourner contre le joueur s'il ne prête pas attention à son environnement. Ainsi, la nature devient simultanée ment alliée et menace, apportant un vent de fraîcheur au gameplay souvent linéaire des jeux de tir traditionnels.Pour le moment,, confirmant simplement une disponibilité sur PC dans un premier temps.Toutefois, cette démonstration du gameplay laisse déjà entrevoir un potentiel immense, capable de séduire les fans du genre en quête d'originalité. Forest Reigns s'annonce donc comme une expérience immersive et dynamique, où la forêt n'est plus simplement un décor, mais une entité centrale qui changera votre manière d'aborder le combat et la survie.