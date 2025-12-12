Forest 3 annoncé : la saga de survie culte s'envole vers l'espace



le 12 décembre 2025 à 07h15 Publié par Corentin Rimbert le 12 décembre 2025 à 07h15

C'est la surprise des Game Awards 2025. Endnight Games a dévoilé Forest 3, marquant un tournant radical pour la franchise. Fini les îles terrestres, place à l'horreur spatiale. Avec un premier trailer intrigant, le studio promet de renouveler l'expérience de survie face à des mutants extraterrestres.