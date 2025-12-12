Forest 3 annoncé : la saga de survie culte s'envole vers l'espace

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2025 à 07h15
C'est la surprise des Game Awards 2025. Endnight Games a dévoilé Forest 3, marquant un tournant radical pour la franchise. Fini les îles terrestres, place à l'horreur spatiale. Avec un premier trailer intrigant, le studio promet de renouveler l'expérience de survie face à des mutants extraterrestres.
Forest 3 annoncé : la saga de survie culte s'envole vers l'espace
C'est l'annonce que personne n'avait vu venir lors de la cérémonie des Game Awards 2025. Alors que la communauté digère encore les événements de Sons of the Forest sorti en 2023, le studio Endnight Games a décidé de frapper un grand coupForest 3 est désormais une réalité, mais oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la franchise, puisque cette fois, l'horreur ne se terre plus dans les grottes humides d'une île isolée, mais bel et bien dans les confins inhospitaliers de l'espace.

Un virage science-fiction inattendu

La série s'est bâtie une solide réputation en jouant sur une peur primale, celle d'être perdu en forêt, traqué par des cannibales. Avec Forest 3, les développeurs prennent un risque considérable en délocalisant l'action sur une toute nouvelle planète. Le trailer diffusé lors de la soirée a confirmé cette nouvelle direction artistique audacieuse. On y découvre un vaisseau spatial en perdition s'écrasant sur un monde inconnu.

Ce changement de décor ne signifie pas pour autant la fin des cauchemars. La vidéo laisse entrevoir un monde certes extraterrestre, mais toujours infesté de mutants. L'angoisse de la survie, signature du studio, semble intacte, mais transposée dans un cadre où l'oxygène et la technologie joueront probablement un rôle crucial. C'est une rupture visuelle totale avec les environnements verts et organiques que les joueurs ont arpentés depuis plus de dix ans.

Miniature vidéo

Nouvelles mécaniques et technologies avancées

Les premières images de gameplay en vue subjective ont permis de décortiquer quelques nouveautés alléchantes. Contrairement aux outils rudimentaires de survie des précédents opus, le protagoniste semble ici équipé de technologies de pointe. Le trailer met notamment en évidence ce qui s'apparente à une grue montée sur l'épaule du personnage, suggérant des mécaniques de construction ou de combat radicalement différentes.

L'aspect visuel, propulsé par ce qui semble être une version améliorée de leur moteur graphique, offre des panoramas de science-fiction saisissants. Endnight Games semble vouloir complexifier sa formule. Il faudra s'attendre à devoir maîtriser ces nouveaux outils pour espérer survivre aux nuits glaciales de cette planète hostile.

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Toutefois, les fans devront s'armer de patience avant d'en savoir plus, mais une chose est sûre : Endnight Games ne compte pas se reposer sur ses lauriers et entend bien redéfinir, une fois de plus, les codes du jeu de survie horrifique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

Avatar Corentin
Corentin Le 14/12/2025 à 13:23

Nous n'avons pas encore de date ni de fenêtre de sortie

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... (invité) Le 13/12/2025 à 22:44

la date de sortie ?