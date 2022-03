For Honor accueille, enfin, le cross-play

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis cinq ans, For Honor continue d'accueillir quelques mises à jour. Cela sera encore le cas ces prochains mois, avec la sixième année de contenu.Ubisoft a, effectivement, levé le voile sur certaines nouveautés de cette Année 6,. La première arrivera d'ailleurs dès le 17 mars et proposera un cross-play partiel. Disponible pour les modes PvP et PvE, il unifiera les 3 pools de joueurs pour tous les joueurs PC, Playstation, et Xbox, permettant, normalement, de réduire le temps de matchmaking. L'expérience n'en sera que meilleure et pourrait même encourager certains joueurs à faire leur retour sur For Honor.La deuxième phase, encore en cours de développement, arrivera plus tard dans l'année, avec un cross-play total. Les joueurs en groupe ne seront plus restreints par leur plateforme pour ajouter un ami. Bien évidemment, la fonctionnalité peut être désactivée, si vous ne souhaitez pas profiter du cross-play.Concernant le contenu en question, nous aurons le droit à de nouvelles histoires centrées sur Heathmoor. D'ailleurs, les développeurs précisent que cette année de contenu atteindra un niveau de fantaisie « que nous n'avons jamais vu auparavant ». For Honor reste disponible sur PC, PlayStation et Xbox.