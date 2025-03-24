528 ans, 25 084 matchs et 848 titres : voici l'incroyable partie record sur Football Manager

Chaque fan de Football Manager sait combien ce jeu peut être addictif et chronophage. Pourtant, Paweł Siciński, joueur polonais, vient de repousser toutes les limites en établissant un record absolument hallucinant : une seule partie durant 528 ans et 137 jours !

Une carrière virtuelle de plus de cinq siècles

Durée totale : 528 ans et 137 jours .

. Nombre de jours virtuels passés en tant qu'entraîneur : 192 985 jours .

. Matchs joués : 25 084 rencontres, avec un taux exceptionnel de 73 % de victoires, soit 18 406 succès, 2 903 matchs nuls et 3 775 défaites.

40 clubs, 80 sélections, une passion pour les équipes modestes

J'adore les championnats peu médiatisés, cela me passionne depuis mon enfance. Réussir avec un club quasiment inconnu procure une joie et une satisfaction immenses.

Un record sans doute imbattable

Entre le 4 janvier 2018 et le 21 mai 2546, Siciński a réalisé la plus longue partie jamais enregistrée sur Football Manager. Les statistiques de cette aventure hors du commun sont impressionnantes :Si Paweł Siciński a dirigé quelques géants européens comme le PSG, Manchester City, Arsenal ou l'Inter Milan, il a surtout marqué les esprits par son intérêt pour les équipes moins connues :Son record le plus marquant reste une expérience deà la tête du FH Hafnarfjordur, club islandais. Au total, il a également entraîné pas moins dedu monde entier.Le record de Siciński ne se limite pas à la longévité. Sa maîtrise des transferts est également phénoménale puisqu'il aura recruté pas moins de, pour, ce qui représente une belle somme de nsferts :. Une preuve supplémentaire de sa parfaite gestion économique et sportive tout au long de ces cinq siècles virtuels.Le chiffre le plus marquant reste celui des trophées accumulés :glanés sur plus de cinq siècles de simulation. Un record d'une ampleur telle qu'il semble quasiment impossible à battre à l'avenir. Cette dévotion absolue et cette constance dans la performance font de Siciński une véritable légende au sein de la communauté Football Manager.Avec cette partie titanesque, Paweł Siciński a repoussé les limites du possible et inscrit son nom dans l'histoire du jeu vidéo.Son record devrait demeurer intact pendant longtemps, inspirant les joueurs du monde entier à repousser leurs propres limites sur Football Manager. Le football virtuel tient désormais son recordman ultime.