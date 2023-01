Quelle date de sortie pour FM 2023 sur PS5 ?

Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la date de sortie de la version PS5 de FM23 Console. Depuis le retard initial, l’équipe de Sports Interactive et nos partenaires de SEGA travaillent sans relâche avec Sony pour régler les problèmes, et nous sommes ravis d’être en mesure de sortir cette version dès la semaine prochaine.

Quelques jours avant la sortie mondiale de, les développeurs avaient annoncé une mauvaise nouvelle, puisque, la première pour la licence, était retardée, à cause de quelques problèmes survenus pendant le processus de soumission et d’approbation. Après de longues semaines de patience, les joueurs ont, enfin,Sports Interactive a annoncé la nouvelle ce 25 janvier et a programméLes calculs sont vite faits et l'attente n'est donc plus très longue, une semaine à l'heure où ces lignes sont écrites. Après avoir travaillé pour corriger les différents soucis rencontrés, les équipes sont fières de pouvoir enfin livrer à la communauté l'expérience qu'elle attend tant.Si les plus pointilleux remarqueront que la sortie se fait le lendemain de la clôture du mercato hivernal, les développeurs précisent qu'une mise à jour, la fameuse mise à jour hivernale, sortirait dès lors que le marché des transferts serait terminé « aux quatre coins du globe ». Celle-ci permet de mettre à jour les effectifs en fonction des mouvements ayant eu lieu en cours de saison, lesquels sont particulièrement nombreux et marquants cette année.Sports Interactive annonce, en prime, que, celle-ci correspondant à l’avantage de précommande qui était en place avant son report.Rendez-vous ce 1février, donc, pour découvrir. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test , mais aussi commencer à vous pencher sur votre future équipe en consultant les meilleures pépites de FM 2023 , ou recruter à moindre coût grâce aux agents libres