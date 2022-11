Les nouveautés majeures de FM 2023

Planifier son recrutement

Ligue des champions et compétitions européennes

Et ensuite ?

Quid des matchs ?

Faut-il acheter FM 2023 ?

est une licence très importante, nous plaçant dans la peau d'un entraîneur (ou sélectionneur), avec l'objectif de faire rayonner l'équipe que vous entraînez. Vous devez gérer le recrutement, la composition d'équipe, la tactique et tout ce qui entoure un club de foot, en faisant également éclore de jeunes joueurs. Grandement appréciée des amateurs de foot et de plus en plus populaire au fil des années, la licence est revenue en novembre 2022 avecToutefois, malgré un rendez-vous annuel pour la licence,garde un cœur commun auquel vient s’ajouter de minimes ajouts et améliorations. Dans le cadre de notre test, nous répondrons plutôt à la question : FM 2023 vaut-il le coup, ou s'agit-il juste d'une mise à jour des effectifs ? Nous avons ainsi testé ce nouvel épisode pour vous en donner toutes les clés.Comme à son habitude,se dote de ses fonctionnalités classiques, qui font l'âme de la série, comme la gestion totale de l'effectif, la tactique qui vous est chère ou encore le recrutement. Bien évidemment, les développeurs travaillent toujours sur de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Mais celles-ci valent-elles la peine de dépenser les 59,99 € pour se le procurer ?Il s'agit là d'une fonctionnalité qui avait été largement mise en avant en amont du lancement de, début novembre. Dorénavant,, selon votre manière de jouer (schéma de jeu, rôle du poste, etc.). Par exemple, si vous jouez dans 433 classique, avec une pointe basse qui récupère tous les ballons, mais que vous avez besoin d'une doublure ou d'un joueur pour le remplacer, vous pouvez, grâce à cette fonctionnalité, rechercher des joueurs qui entrent dans vos conditions de jeu et sélectionner un âge, un potentiel et bien plus.Cela vous permet donc d'éviter de recruter des personnes qui ne sont pas adéquates pour ce poste en « panic-buy », et donc de parfaire votre recrutement. Vous économiserez, en plus, de longues minutes dans vos recherches, puisque vos recruteurs classent leurs trouvailles selon l'ordre de priorité et de complémentarité avec votre équipe. Vous n'avez plus qu'à regarder le profil et valider, ou non, les recommandations.Mais ne nous mentons pas, la plus grande nouveauté, tout du moins la plus impactante, est bien l'arrivée des licences de coupes européennes. Maintenant, vous aurez la possibilité de gagner la vraie Ligue des champions, avec tous les logos officiels. Cela vaut, évidemment, pour ses deux petites sœurs,Pour le reste, en termes d'ajouts, rien de très signifiant n'est à signaler. Côté améliorations,comme avec les supporters, dont il est possible de voir l'évolution, notamment la population qui vient au stade (ultras, occasionnels, footix, etc.). Vous pourrez, de ce fait, mieux voir si vos prestations et résultats ont un impact significatif sur les supporters, ou non.Évidemment, si toute la partie recrutement, gestion de l'effectif et mise en place de la tactique est importante, rien ne vaut le terrain. Seul le rectangle vert compte pour la suite de votre carrière, et de ce côté-là, nous n'avons pas énormément de changements. Vous avez toujours la possibilité de changer de tactique en plein match, de vous ajuster par rapport à l'adverse ou le contexte et tout ce que nous connaissons des derniers épisodes.Le gameplay n'a pas réellement évolué, tout comme le moteur de jeu, mais cela n'est en rien dérangeant, même si certains en attendent un peu plus de la part de Sports Interactive.Avant et après les matchs, vous aurez l'occasion de participer à des conférences de presse, mais après avoir répondu à plusieurs questions, vous verrez que les mêmes reviennent très souvent et qu'il y a peu d'impact sur le reste. Fort heureusement, nous pouvons les passer et éviter de perdre un temps précieux avec une activité redondante, comme chaque année. Cela va de même avec les questions des journalistes en période de transfert.Pour répondre à la fameuse question « Nouveau jeu ou simple mise à jour ? », qui revient également pour les FIFA ou les Call of Duty pour ne citer que ces deux exemples, cela ne dépendra que de vous.Si vous souhaitez avoir les derniers effectifs et profiter de nombreuses petites améliorations, et surtout de la Ligue des champions, alors oui,. Si cela ne semble être qu'une futilité pour vous, alors vous pouvez rester sur FM 2022, et économiser 59,99 €.Pour le reste, il est important de noter ques. Si vous n'avez jamais tenté l'expérience et que vous hésitez à vous lancer dans le grand bain, nous ne pouvons que vous conseiller de le faire, à condition d'avoir du temps. Nous avons beau être averti, il est très difficile de sortir de Football Manager une fois que nous avons plongé dedans. L'expérience reste très chronophage, immersive et réussie. Indéniablement la meilleure expérience foot dans les jeux vidéo, et de loin.