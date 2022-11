FM 2023 est reporté sur PS5

FM 2023 reporté sur PS5

La décision de reporter le jeu a été particulièrement difficile à prendre, puisque de nombreuses personnes talentueuses chez SI ont travaillé d’arrache pied pendant de longs mois pour lui donner vie. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux possesseurs de PS5 de profiter le plus tôt possible de la richesse de notre titre.

Il y a quelques semaines, Sports Interactive a annoncé, lors de la révélation du titre. Normalement, nous aurions dû découvrir les différentes versions de la simulation de football le 8 novembre, mais celles et ceux désirant y jouer sur PS5 vont devoir patienter un peu plus longtemps.Les développeurs ont effectivement annoncé une mauvaise nouvelle, avec. Cela est, notamment, dû à des complications survenues pendant le processus de soumission et d’approbation. Naturellement, les développeurs s'excusent de la gêne occasionnée pour les joueurs qui avaient hâte de découvrirsur cette plateforme, pour la toute première fois.Pour le moment Sports Interactive n'a pas encore partagé de. Le studio le fera dès lors que les différents problèmes seront réglés, afin d'être sûr de pouvoir livrer cette version à temps et ne pas devoir annoncer un autre report. En attendant, et conformément à la politique de la plateforme, celles et ceux ayant précommandé FM 2023 sur le PS Store peuvent demander un remboursement, s'ils le souhaitent.reste prévu pour ce 8 novembre, sur les autres plateformes. Les joueurs PC peuvent d'ailleurs y jouer en accès anticipé, grâce à la bêta