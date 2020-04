Football Manager 2020 et Overcooked 2 arrivent dans le Xbox Game Pass

Lors de l'Inside Xbox s'étant déroulé ce mardi 7 avril dans la soirée, nous avons pu découvrir la liste des nouveaux titres qui arriveront sur le Xbox Game Pass, que ce soit pour la version console ou PC.

The Book of Unwritten Tales 2 (Console

Fez (PC)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Console)

Into the Breach (PC)

MX vs ATV Reflex (Console)

Prey (Console & PC)

Samurai Showdown II (Console)

Valkyria Chronicles (PC)

pour la somme de 10,99 € au lieu de 13 € pour une durée d'un mois

Possédant déjà un catalogue particulièrement bien garni, que ce soit pour la version PC ou console,Ce mardi 7 avril, nous avons appris qu'une nouvelle vague de jeux allait rejoindre le programme, certains sur PC et d'autres sur Xbox.Comme nous vous le disions ci-dessus, de nombreux jeux viennent enrichir le catalogue PC, toujours en version bêta. Nous retrouvons ainsi la fameuse simulation footballistique, mais aussi, Alvastia Chronicles, Mistover et Stranger Things 3: The Game. À noter que seul Overcooked 2 est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, disponible. Les autres le seront durant ces prochains jours.Pour ce qui est de la version Xbox One, sachez que NieR: Automata BECOME AS GODS Edition et Totally Reliable Delivery Service sont d'ores et déjà disponibles, alors que Alvastia Chronicles et Journey to the Savage Planet seront prochainement ajoutés.Certains jeux quitteront toutefois le catalogue prochainement, mais aucun titre majeur n'est à signaler :Pour rappel, le Xbox Game Pass propose l'accès illimité à un large catalogue de jeux en échange d'un abonnement (mensuel, trimestriel ou annuel). Dès lors que vous mettez fin à celui-ci, vous n'aurez plus accès à ces jeux, sauf si vous les achetez par la suite. Une version Ultimate, proposant également un abonnement au Xbox Live, est disponible depuis peu. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose d'ailleurs