FM 2020 est gratuit durant une semaine

Alors que de nombreuses populations sont confinées à travers le monde, certaines se demandent peut-être comment occuper tout ce temps libre. Sports Interactive et SEGA tentent d'apporter une réponse aux amoureux des jeux vidéo et plus particulièrement du ballon rond, puisque les deux studios mettent à disposition leur dernier titre gratuitement le temps d'une semaine. De quoi faire connaissance avec l'édition 2020 de la plus célèbre simulation footballistique avant un possible passage à la caisse.En effet, tous les joueurs peuvent, le temps d'une semaine,, sans débourser le moindre centime. Le seul prérequis étant d'avoir un compte Steam. Si tel est le cas, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée au jeu de gestion et de simulation, et de cliquer sur le bouton « télécharger ». Si vous ne possédez pas encore de compte, il suffit d'en créer un à cette adresse L'offre est, d'ores et déjà, disponible et prendra fin le 26 mars prochain, à 16h en France.Naturellement, une fois la fin de l'offre, vous n'aurez plu accès à, il faudra l'acheter pour continuer votre partie, ou en débuter une nouvelle si celle-ci ne s'est pas déroulée de la meilleure des manières. Pour vous aider à faire les meilleures affaires sur le marché des transferts, sachez que nous vous avons regroupé lesetdeSi cet essai vous a convaincu, vous pouvez toujours vous procurerà moindre coût grâce à notre partenaire