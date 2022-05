FIFA 23 : Vers la fin du collectif et des liens verts sur FUT ?

Plus de collectif pour FIFA 23 ?

Exclusive FIFA 23 News/Leaks 🚨



Chemistry System Rework 👀



- It looks like every Nation/League works with every Nation/League 🟠

- Chemistry replaced by Stars ✅

- Team can get up to 3 Stars ✅



More big FUT and FIFA 23 News are coming soon ⏰ — Weaver - FUT (@WeaverImBMW4er) May 28, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur FIFA Ultimate Team, le mode de jeu le plus populaire depuis quelques années, et qui rapporte (très) gros à Electronic Arts, les joueurs sont plus ou moins limités dans la création de leurs équipes. Ces derniers doivent prendre en compte plusieurs critères pour obtenir 100 de collectif, qui est la note maximale et permettant de ne pas avoir de malus sur la note finale. Cela permet donc d'éviter d'avoir un simple regroupement de stars, sans aucun lien entre elles, puisque le joueur doit construire son équipe en prenant en compte la nationalité, le championnat et le club de ses joueurs. Toutefois, cela pourrait grandement changer dans FIFA 23.Si nous n'avons toujours aucune information officielle à son sujet, si ce n'est que ce sera le dernier jeu sous l'égide d'Electronic Arts, qui se séparera de la marque FIFA à partir de 2023, un leak pourrait nous en apprendre un peu plus à ce sujet.Selon les informations de Weaver FUT,, et donc de ne plus accorder d'importance au fait d'avoir des joueurs du même club/championnat/pays,. Jusqu'à trois étoiles pourront être obtenues, et cela indiquera, très probablement, le niveau de l'équipe.Nous n'avons pas plus d'informations à ce jour, qui ne reste qu'une rumeur,. Nous ne serons plus limités par un collectif et nous pourrons empiler les meilleurs joueurs (à condition d'avoir les crédits, évidemment). Un autre point important est également à mentionner, les Icônes. Ces cartes, en plus d'être assez puissantes pour une partie, avaient le double rôle de ne pas biaiser le collectif, voire de l'améliorer.Pour rappel, FIFA 23 pourrait également proposer la fonctionnalité cross-play , pour la première fois. Les développeurs testent d'ailleurs le cross-play sur FIFA 22 depuis quelques semaines. Nous en saurons plus d'ici peu de temps, une fois FIFA 23 révélé aux joueurs.