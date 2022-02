SHOCKER! We're getting another FIFA game this year!



Malgré les rumeurs sur un changement de nom et la fin de la collaboration avec la FIFA, qui a permis à la franchise d'EA Sports de devenir la référence du genre et d'avoir le quasi-monopole des jeux de foot,. L'information n'est pas encore officielle, mais elle émane de Tom Henderson, insider qui a fait ses preuves avec la licence Call of Duty et Battlefield, cette dernière étant éditée par Electronic Arts, donnant donc un peu plus de crédit à cette fuite.En plus de garder son nom, la licence pourrait être dotée d'une amélioration majeure, et attendue de toute la communauté :. En effet,, un véritable plus pour de nombreux utilisateurs, qui ne pouvaient pas jouer un match avec leurs amis sur une autre console. Le marché des transferts serait, lui aussi et en toute logique, cross-play.L'autre nouveauté majeure pourrait être l'introduction des deux Coupes du monde, la masculine et la féminine. Sachant que chez les hommes elle aura lieu fin 2022, au Qatar et que chez les femmes elle se déroulera en juillet-août 2023. En outre, plusieurs ligues féminines seraient introduites, dans le but de promouvoir ce football,, dans laquelle nous retrouvons l'une des meilleures équipes féminines du monde, l'Olympique Lyonnais.Ces informations restent à confirmer, mais EA Sports pourrait avoir envie de frapper un grand coup en cette fin d'année, avec FIFA 23 , sachant qu' UFL , nouveau jeu de foot free-to-play, parrainé par Cristiano Ronaldo, arrivera plus ou moins à la même date et pourrait lui proposer une solide concurrence.