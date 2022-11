Une compilation des meilleures chansons de FIFA

Glass Animals - Heat Waves

Avicii - The Nights

Billie Eilish - you should see me in a crown

Imagine Dragons - On Top Of The World

Bad Bunny, Bomba Estéreo - Ojitos Lindos

Chaque année, FIFA propose une bande sonore aussi riche que variée, impliquant des artistes du monde entier. Parfois, certaines de ces musiques deviennent des hits et d'autres retombent plus ou moins dans l'anonymat, sans que nous nous souvenions réellement d'elles. Mais à l'occasion de la Coupe du monde au Qatar,Sur les différentes plateformes de musique, comme Spotify, il est possible de découvrir, regroupant un total de 100 titres qui ont marqué les jeux FIFA, et la communauté. Parmi les titres les plus connus et mémorables, nous pouvons mentionner pêle-mêle Way Down We Go de Kaleo, On Top of The World d'Imagine Dragons, Jerk it Out de Caesars, ou encore The Nights d'Avicii, pour ne citer que ces hits. Les plus anciens se remémoreront probablement quelques souvenirs en écoutant Song 2 de Blur, chanson présente sur FIFA 98.Vous pouvez retrouver les 100 titres qui composent cette playlist sur Spotify , ou directement ci-dessous.Pour aller plus loin, EA Sports a partagé quelques statistiques, notamment que parmi tous les utilisateurs de la plateforme,. En outre, les cinq plus gros succès sont les suivants :Pour finir, dès ce 9 novembre,