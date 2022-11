FIFA 23 dévoile son mode Coupe du monde

Le mode Coupe du monde de FIFA 23 se confirme avec une date de sortie

Electronic Arts a partagé les premières informations concernant le, dont. Les fuites de ces dernières semaines se sont confirmées.Les joueurs pourront disputer. Vous pourrez profiter des groupes réels, ou refaire le tirage. Toutefois, si vous souhaitez qu'une sélection non qualifiée participe à la plus prestigieuse des compétitions continentales, comme l'Italie ou l'Algérie, deux des grosses nations qui n'ont pas obtenu leur sésame, vous pourrez créer votre propre Coupe du monde, en sélectionnant ces équipes.Le mode solo sera naturellement disponible, tout comme un mode en ligne. Vous pourrez affronter d'autres adversaires à travers la phase de groupes et la phase à élimination directe. De plus d'autres modes mineurs, permettant de jouer un match à l'honneur ou le match du jour, seront disponibles. Le tout sera disponible dès le 9 novembre.Du côté du mode Ultimate Team, les joueurs pourront également profiter de quelques ajouts. Si aucun mode Coupe du monde n’est introduit, de nombreux éléments de personnalisation (maillot et stade) seront ajoutés, mais surtout, les joueurs prenant part à la compétition profiteront de cartes spéciales, avec un nouveau design. Comme prévu, des cartes Héros sortiront également à ce moment. Enfin, des joueurs spéciaux à durée limitée pourront être récupérés, dans le but d'obtenir des récompenses à la fin de l'événement. Tous les détails seront communiqués d'ici quelques jours.Rendez-vous dès le 9 novembre donc, pour découvrir