FIFA 23 officialise sa collaboration avec Marvel

FIFA 23 x Marvel, collaboration confirmée

Il y a quelques semaines, une fuite indiquait que des cartes Marvel allaient être disponibles sur FUT, pour. EA Sports a enfin levé le voile sur cette mystérieuse collaboration, qui ne dénaturera pas réellement le jeu, fort heureusement.Comme il fallait s'y attendre,, avec un design particulier, revu pour être en raccord avec ce que peut être un super-héros Marvel. Nous n'avons pas encore tous les noms des joueurs qui pourront profiter de ces cartes, mais il s'agit des, des joueurs qui ont performé en club et en sélection durant toute leur carrière. Nous retrouverons, par exemple,Cette collaboration inclura, qui plus est, plusieurs éléments cosmétiques liés aux héros, dont des tifos, des maillots, des ballons et bien plus, dans le but de personnaliser son club. Un comic Marvel Héros sera également commercialisé en physique, dans des quantités limitées, d'ici à la fin de l'année. Nous aurons plus d'informations à ce sujet prochainement.Dernier point concernant les cartes Héros FIFA World Cup FUT, une version boostée sera lancée à l'occasion de la Coupe du monde, en novembre. La version de base sera, quant à elle, disponible dans les packs dès le lancement. Celui-ci aura lieu dès le 30 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Vous avez d'ailleurs une chance d'y jouer en avance, par le biais de la bêta de FIFA 23 .