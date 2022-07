Nous sommes excités de réaffirmer notre engagement profond au côté du football italien à travers ce partenariat exclusif avec la Juventus. Ce club phénoménal représente beaucoup pour nous et nos fans, et ce partenariat permettra à EA SPORTS de continuer à délivrer les expériences interactives de football les plus authentiques et les plus complètes dans FIFA 23 et au-delà - David Jackson, EA SPORTS FIFA.

Depuis quelques années, la Juventus de Turin portait le doux nom de Piemonte Calcio dans les jeux FIFA, étant donné que le club était partenaire avec l'autre licence de football, PES (devenu eFootball), ce qui empêchait donc EA Sports d'utiliser le nom officiel et tout ce qui en découle.Ce partenariat va bien plus loin, étant donné que les joueurs de FUT pourront profiter d'une carte Héros pour l'une des légendes du club, Claudio Marchisio. Celui qui a fait la majeure partie de sa carrière à la Juve, disputant 389 matchs, sera mis en avant par le biais de ces cartes, introduites avec FIFA 22. Le jeune attaquant, Dušan Vlahović, est également devenu ambassadeur EA SPORTS.Ainsi, que ce soit dans le mode Carrière, ou dans le mode FUT, tous les joueurs pourront profiter du nom et des éléments liés à la Juventus de Turin, qui reste sur deux années blanches en Serie A, une première depuis plus de dix ans.Pour rappel, la sortie de FIFA 23 se fera le 30 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Vous pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, le précommander pour obtenir quelques bonus