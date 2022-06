FIFA 23 encore victime d'un gros leak (date de sortie, cross-play, nouvelles cartes Héros...)

Nouveaux leaks pour FIFA 23

Exclusive🚨 EA Sports FIFA 23 officially launches worldwide on Friday, September 30 and releases on PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows (Origin and Steam) and Google Stadia platforms. A Legacy Edition is expected to be out exclusively for Nintendo. pic.twitter.com/xmHvNnhAdH — FUTZone - #FIFA23 News (@FUTZONEFIFA) May 31, 2022

🚨 Kylian Mbappé is the #FIFA23 cover star. It’s the third time he features on a FIFA cover. 🇫🇷 — FUTZone - #FIFA23 News (@FUTZONEFIFA) June 2, 2022

Il y a peu de temps, une fuite indiquait que le collectif dans FIFA 23 serait totalement revu , supprimant les liens verts, notamment. En ce début du mois de juin, une nouvelle vague d'informations non officielles est apparue sur la toile, donnant de potentiels indices sur les changements de cet opus, qui n'a toujours pas été officialisé et qui sera le dernier FIFA sous l'égide d'Electronic Arts.Parmi les choses intéressantes à retenir de ce leak, émanant de FUTZone, nous pouvons mentionner, sur toutes les plateformes. Notez qu'il n'y a rien de surprenant sur cette date, étant donné que l'itération annuelle de FIFA sort le dernier vendredi du mois de septembre depuis de longues années, sauf les deux dernières, à cause du COVID-19. Le tout se fera sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, avec la version Legacy pour cette dernière.ce qui n'est pas une surprise compte tenu du fait que la fonctionnalité est actuellement en test sur FIFA 22 . Néanmoins, les joueurs sur PS4 et Xbox One seraient exclus et ne pourraient pas en profiter pour jouer avec leurs amis.Concernant la jaquette,lequel a récemment prolongé son aventure avec le PSG. Enfin, la dernière information importante à retenir de ce leak, est le fait queAucun détail n'a été fourni, mais le système devrait évoluer, pour proposer des cartes qui progressent au fil du temps. Reste à savoir comment, étant donné que les joueurs représentés ne sont plus en activité et ne pourront donc pas se démarquer des autres durant le week-end.Nous devrions découvrir FIFA 23 de manière plus officielle d'ici quelques semaines, au cours de cet été, quand EA Sports aura fait le choix de révéler l'opus annuel.