FIFA 23 en passe de devenir le plus gros succès de la franchise

Les résultats financiers du troisième trimestre fiscal ont récemment été publiés par EA, permettant de faire le point sur la situation financière du studio, qui se porte bien, notamment grâce à ses franchises fortes. S'il n'a pas sorti énormément de productions majeures lors de cette période, et même sur l'année, EA mentionne de très bons résultats pour NHL 23 et Need for Speed Unbound.Mais c'est bien grâce aux Sims 4 , qui a vu son nombre de joueurs augmenter de 10 millions, grâce au passage en free-to-play,. D'ailleurs, le dernier opus de la franchise, qui changera de nom dès cette année pour devenir EA Sports FC , était en bonne voie pour « devenir le plus grand titre de l'histoire de la franchise ». Les ventes ont augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente, et plus de 50 % en Amérique du Nord.Naturellement,(et rapporte) avec « un engagement record » de la part de la communauté. L'effet Coupe du monde, qui a introduit un mode gratuit, mais aussi un événement sur FUT, ce qui a incité certains joueurs à rester un peu plus sur le mode, a sans doute été bénéfique, malgré une méta gâchée par la sortie trop rapide de cartes très fortes, ruinant l'expérience d'un grand nombre de joueurs.Dans tous les cas,. La FIFA pourrait aussi collaborer avec d'autres studios pour conserver son jeu de foot annuel.