FIFA 23 : Des cartes spéciales FUT à récupérer en pronostiquant sur la Coupe du monde

La mise à jour Coupe du monde est disponible sur, permettant de simuler la compétition, en ligne, avec des amis ou en solo. Bien évidemment, le mode FUT est également concerné, avec diverses festivités organisées, notamment des cartes spéciales. Les joueurs participants à la compétition auront le droit à une nouvelle couleur, alors que des cartes avec une note boostée seront également proposées par le biais de promotions.Mais il est également possible de pronostiquer les résultats, en ligne, pour obtenir trois éléments gratuitement.Les choses sont assez simples. Rendez-vous sur le site officiel , connectez-vous avec l'adresse mail reliée à votre compte FUT et faites votre tournoi. Vous n'avez qu'à indiquer, selon vous, qui sortira des huit groupes et le déroulement de la phase finale.En plus de pouvoir gagner des éléments qui peuvent améliorer votre équipe, vous pouvez avoir une chance de remporter une PlayStation 5, en faisant votre prédiction. Il faut pour cela partager votre pronostic sur Twitter avec le hashtag EASPORTScontest. Toutes les informations peuvent être retrouvées sur le site officiel Pour en revenir aux éléments FUT, notez qu'il s'agit d'. Vous ne pourrez les utiliser que durant la Coupe du monde, et peut-être quelques semaines après, mais ne pourrez pas les conserver indéfiniment. Ils devraient être ajoutés à votre compte peu de temps après avoir validé votre prédiction de la Coupe du monde 2022.Sachez également que EA Sports a simulé la Coupe du monde au Qatar selon les données de FIFA 23 , et en sachant que cela avait prédit avec justesse les trois derniers gagnants, nous pourrirons, peut-être, déjà avoir le nom de l'équipe victorieuse.